Die wichtigsten Eilmeldungen und Nachrichten direkt aufs Smartphone: Das bietet unser neuer Messenger-Service bei Telegram. Damit sind Sie jederzeit über die aktuelle Nachrichtenlage in der Welt, Deutschland und der Augsburger Region informiert. Kurz und knapp erfahren Sie, was gerade wichtig ist. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, nur Nachrichten zu erhalten, die Sie persönlich interessieren. Dabei haben Sie die Wahl zwischen sieben Kategorien. Die Anmeldung ist ganz einfach.

Sie können die App Telegram im App Store herunterladen. In der App können Sie uns dann hinzufügen. Sollten Sie Telegram am Desktop nutzen, dann öffnen Sie web.telegram.org. Geben Sie dann in der Suche @az_augsburg_bot ein. Alternativ klicken Sie den Button "Jetzt aktivieren" oberhalb dieses Textes. Schicken Sie uns dann die Nachricht Start, um den Service zu aktivieren. Danach haben Sie noch die Möglichkeit über verschiedene Buttons Ihre Wunschkategorie auszuwählen. Zur Wahl stehen:

Eilmeldungen

Nachrichten aus Bayern

Nachrichten aus Augsburg

Politik & Wirtschaft

& Panorama

FC Augsburg

Augsburger Panther

iOS: Den Telegram-Messenger können Sie als iOS-Nutzer im App Store oder über folgenden Link herunterladen:https://apps.apple.com/de/app/telegram-messenger/id686449807

Android: Den Telegram-Messenger können Sie als Android-Nutzer im Google Play Store oder über folgenden Link herunterladen: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=de&gl=US