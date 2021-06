Outing von homosexuellen Fußballern? Meunier gibt einen Rat

Wissen Sie, als vor nahezu 50 Jahren Gerd Müller gefragt wurde, ob er es in Ordnung findet, dass er dreimal so viel verdient wie der Bundeskanzler, antwortete er in etwa so: Klar, ich schieß ja auch mehr und schönere Tore. Heute verdienen die Top-Fußballer, nach Ihrer Einschätzung die "Kasperl", mehr als das Dreißigfache der Bundeskanzlerin. Die Zocker der Deutschen Bank ("Investmentbanker"), der Anzahl nach mehr als 500, verdienen jetzt mehr als 1 Mio. Euro im Jahr, haben also heute in etwa das damalige Einkommensniveau von Gerd Müller. Also wenn Sie mich fragen würden, wo finden wir die Kasperl, ich würde nicht Richtung Fußball zeigen. Jedenfalls können die Zocker uns alle mit in den Abgrund ziehen.

