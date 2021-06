Wie Schweden-Keeper Olsen die Spanier schockte

Robin Olsen ist bei der Fußball-EM 2021 für Schweden am Start. Gegen Spanien überzeugte der 31-Jährige nicht nur auf der Linie - trotz fehlender Spielpraxis.

Dass Robin Olsen zur EM auf dem Rasen steht, war abzusehen. Für Schwedens Trainer Janne Andersson ist der Torhüter gesetzt, obwohl der 31-Jährige beim FC Everton in der englischen Premier League hinter Englands Stammtorhüter Jordan Pickford nur die Nummer zwei ist und lediglich sieben Einsätze seit Oktober vergangenen Jahres verbuchte.

Seine Entscheidung dürfte Coach Andersson kaum bereuen, schon gar nicht nach Schwedens EM-Auftakt Spiel gegen Spanien. Die Iberer waren ob ihrer Erfolge und des hochwertigen Kaders als Favorit nach Sevilla gereist. Schon nach 16 Minuten wurde jedoch klar, dass es mit einem Tor nicht allzu leicht werden würde. Da reagierte Keeper Olsen nämlich erstmals stark gegen Leipzigs Dani Olmo - der Anfang einer Serie von guten Szenen des Schweden.

Der Star des Tages bei der Fußball-EM 2021: Robin Olsen überzeugt nicht nur auf der Linie

Darunter fallen jedoch nicht nur starke Reaktionen auf der Linie wie erneut gegen Olmo kurz vor der Pause oder Pablo Sarabia in der Nachspielzeit. Auch beim Herauslaufen war Olsen meist sicher, pflückte einige Flanken aus der Luft und sicherte seinem Team so ein torloses Unentschieden beim wohl schwersten Gegner in der Gruppe. Obwohl es auch die zuletzt siegreichen Slowaken und deren mit Robert Lewandowski im Angriff gesegneten Gegner Polen kein einfaches Spiel werden dürfte.

Pikant: Belegen England und Schweden in ihren Gruppen jeweils den zweiten Platz, treffen die beiden Mannschaften bereits im Achtelfinale aufeinander. Dies würde ein direktes Duell der auch im Verein rivalisierenden Torhüter Olsen und Pickford bedeuten. Ob das dann auch Auswirkungen auf den Platz zwischen den Pfosten in Everton hat, bleibt jedoch abzuwarten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.