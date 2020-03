Mehrheit der Deutschen nimmt Merkel in Corona-Pandemie als souverän wahr

Frau Dr. Merkel ist nicht souverän. Sie ist eine brlliante Parteipolitikerin. Aber das echte Regieren im Notstand liegt ihr nicht. Sie wartet immer ab wie die Stimmung sich dreht und hängt dann, nachdem die ersten sich die Finger verbrannt haben, ihr Fähnchen nach dem Wind und schwingt sich dann auf, als hätte sie von Anfang an richtig agiert.



Das ist nun einmal in Krisen nicht ausreichend.



Wert genau geschaut hat, der hat bei den PKs von Herrn Söder erkannt, dass er nicht mehr auf die ewig Aussitzende warten wollte und konnte, stattdessen das notwendige getan hat. Dies fängt schon mit der richtigen Schließung er Schulen an, während in Berlin dies noch als nicht nötig bezeichnet wurde.

