Mehrheit der Deutschen wird Angela Merkel als Kanzlerin nicht vermissen

Exklusiv 16 Jahre lang hat Angela Merkel Deutschland regiert. Nach der vierten Amtszeit endet nun ihre Ära. Viele Deutsche werden Merkel nicht nachtrauern.

Als Angela Merkel 2005 Deutschlands erste Bundeskanzlerin wird, gibt es noch nicht einmal ein iPhone. Nach 16 Jahren geht am Sonntag eine Ära langsam zu Ende. Eine Mehrheit der Deutschen wird die 67-Jährige - Stand heute - nicht vermissen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. Demnach gaben 52 Prozent an, Merkel als Kanzlerin nicht nachzutrauern. 38 Prozent sind anderer Meinung, der Rest ist unentschlossen.

Wer nach 2005 geboren ist, kennt nur Merkel als Kanzlerin Deutschlands. In ihrer Amtszeit musste sie das Land durch diverse Krisen führen - beispielsweise die Finanz- und zuletzt die Corona-Krise. Mit der Bundestagswahl am Sonntag rückt ihr Abschied aus dem Kanzleramt näher. Über ihre Pläne nach der Amtsübergabe sagte sie: "Dann werde ich ein bisschen schlafen, und dann schauen wir mal.“

Wählerinnen und Wähler von Union und Grünen werden Merkel am meisten vermissen

Die Umfrage zeigt: Merkel polarisiert auch nach 16 Jahren im Amt. Während knapp 40 Prozent der Befragten angeben, dass sie die gebürtige Hamburgerin "auf keinen Fall" vermissen werden, wird sie rund einem Viertel "auf jeden Fall" fehlen.

Der Anteil derer, denen Merkel schon jetzt abgeht, ist wenig überraschend unter Unionswählerinnen und -wählern am größten. Knapp zwei Drittel der Befragten aus dem Lager der CDU/CSU werden die Noch-Kanzlerin laut Umfrage vermissen, allerdings auch drei von zehn nicht. Am zweitmeisten wird Merkel den Sympathisantinnen und Sympathisanten der Grünen fehlen. Ganz anders sehen das AfD-Wählende: Gerade einmal zwei Prozent der Befragten geben an, dass sie Angela Merkel nachtrauern werden.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Werden Sie Angela Merkel nach ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin vermissen?" wurden im Zeitraum vom 22.09.2021 bis 24.09.2021 die Antworten von 5007 Teilnehmenden aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.