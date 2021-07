Richtige Lehren aus Flutkatastrophe? Wenig Vertrauen in Kanzlerkandidaten

Exklusiv Wer der drei Kanzlerkandidaten zieht am ehesten die richtigen Schlüsse aus dem Hochwasser? Viele Deutsche trauen es weder Laschet noch Baerbock noch Scholz zu.

Zieht die Politik die richtigen Lehren aus der Flutkatastrophe mit mehr als 170 Toten? Viele Deutsche sind skeptisch. 38,1 Prozent von ihnen trauen dies weder Armin Laschet noch Annalena Baerbock noch Olaf Scholz zu - und damit keinem der drei Favoritinnen und Favoriten auf die Merkel-Nachfolge. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion.

Am besten schneidet noch Annalena Baerbock ab. Jeder vierte Befragte (25,1 Prozent) glaubt, dass die Grünen-Spitzenkandidatin die richtigen Schlüsse ziehen würde. 19,7 Prozent trauen dies am ehesten Olaf Scholz von der SPD zu. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet liegt mit 17,1 Prozent nur auf dem dritten Platz.

Am geschlossensten hinter ihrer Kandidatin steht die Wählerschaft der Grünen: 87,3 Prozent derjenigen, die mit der Ökopartei sympathisieren, geben an, dass sie Baerbock am ehesten zutrauen, die richtigen Lehren aus dem verheerenden Hochwasser zu ziehen. Drei von vier Wählerinnen und Wählern der SPD halten Scholz für den in dieser Hinsicht kompetentesten Kandidaten. Deutlich geringer fällt der Rückhalt im eigenen Lager für Laschet aus: Während 48 Prozent der Anhängerinnen und Anhänger der Union ihren Kandidaten in dieser Frage als den geeignetsten ansehen, glauben wiederum 42,4 Prozent von ihnen, dass weder Laschet noch Baerbock noch Scholz die richtigen Antworten haben.

Unterschiede zeigen sich auch mit Blick auf das Alter der Befragten: Während von den 18- bis 29-Jährigen doppelt so viele Annalena Baerbock zutrauen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie Armin Laschet, liegt bei Über-65-Jährigen Olaf Scholz knapp vor Laschet und deutlich vor Baerbock.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Welcher Kandidatin oder welchem Kandidaten für die Kanzlerschaft trauen Sie am ehesten zu, die richtigen Lehren aus der Flutkatastrophe zu ziehen?" wurden im Zeitraum vom 21.07. bis 23.07.2021 die Antworten von 5040 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.