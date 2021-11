Steht die Ampel für politischen Aufbruch? Viele Deutsche sind skeptisch

Exklusiv Nach 16 Jahren Merkel regiert mit der SPD, den Grünen und der FDP künftig ein noch nie dagewesenes Bündnis. In Aufbruchstimmung versetzt das aber nur eine Minderheit.

Elf Mal taucht der Begriff im Koalitionsvertrag auf, den SPD, Grüne und FDP in dieser Woche vorgestellt haben. Elf Mal sprechen die drei Parteien, die das erste Dreierbündnis und eine in dieser Form historische Regierungskonstellation eingehen wollen, in dem Dokument von "Aufbruch", über 50 Mal gar von "Chance" oder "Chancen". Versehen haben die drei künftigen Partner ihr Werk mit der Überschrift "Mehr Fortschritt wagen", eine Anleihe bei Willy Brandt.

Kommt der Zauber eines Neuanfangs, den SPD, Grüne und FDP nach 16 Jahren Merkel offenkundig vermitteln wollen, denn bei Bürgerinnen und Bürgern an? Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion weist darauf hin, dass viele Menschen zunächst einmal skeptisch sind. 44 Prozent der Befragten bejahen laut Umfrage, die Ampel-Koalition stehe inhaltlich und personell für einen politischen Aufbruch. 41 Prozent sehen das nicht so, 15 Prozent sind unentschieden.

Positiv auf das neue Bündnis blicken vor allem Anhängerinnen und Anhänger von Grünen und SPD. Für 84 respektive 77 Prozent von ihnen verkörpert die Ampel einen Aufbruch. Skeptischer sind dagegen Wählerinnen und Wähler der dritten künftigen Regierungspartei, der FDP: Während 48 Prozent von ihnen einen Neuanfang erkennen, sehen das 34 Prozent nicht so. In großer Mehrheit negativ äußern sich dagegen jene, die CDU/CSU oder AfD nahestehen.

Deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der künftigen Regierung lassen sich nicht nur entlang der Parteigrenzen, sondern auch mit Blick auf unterschiedliche Altersgruppen ausmachen: Während knapp sechs von zehn der Befragten aus der Gruppe der 18 bis 29-Jährigen einen Aufbruch erkennen, sieht das nur etwas mehr als jeder Dritte von den 40 bis 49-Jährigen so.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Steht die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund Ihrer Meinung nach inhaltlich und personell für einen politischen Aufbruch?" wurden im Zeitraum vom 25.11.2021 bis 26.11.2021 die Antworten von 5002 Teilnehmenden aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.