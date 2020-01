03:00 Uhr

Viele Deutsche wollen auf Flugreisen verzichten – nur wenige tun es

Exklusiv Zahlreiche Deutsche würden auf Flugreisen verzichten, um das Klima zu schützen. Unsere Umfrage zeigt, dass jedoch nur die wenigsten diesen Plan auch umsetzen.

Von Sandra Liermann

Mit Erstarken der Klimaschutzbewegung ist auch das Wort "Flugscham" in aller Munde: Der Begriff bezeichnet das schlechte Gewissen, das immer mehr Menschen empfinden, wenn sie trotz des Wissens um den hohen CO2-Ausstoß per Flugzeug verreisen.

In einer repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion geben 42 Prozent der Deutschen an, dass sie auf Flugreisen verzichten würden, um das Klima zu schützen. Für 49,5 Prozent kommt das hingegen nicht in Frage.

Wirklich umgesetzt haben diesen Verzicht jedoch deutlich weniger Deutsche, wie eine zweite repräsentative Civey-Umfrage für unsere Redaktion zeigt: Lediglich 29,3 Prozent der mehr als 2500 Befragten geben an, bereits auf Flugreisen verzichtet zu haben, weil sie das Klima schützen wollten. 70,7 Prozent haben sich diesbezüglich noch nicht eingeschränkt.

Flugscham: Grünen-Wähler am ehesten bereit, auf Flugreisen zu verzichten

Am höchsten ist die Bereitschaft aus Klimaschutzgründen auf Flugreisen zu verzichten unter Anhängern der Grünen, der Linken und der SPD. Hier gibt jeweils eine Mehrheit an, dies in Betracht zu ziehen. Am höchsten ist die Ablehnung dieser Idee unter Anhängern von AfD und FDP: Für jeweils rund drei Viertel der Befragten kommt nicht infrage, für die Umwelt aufs Fliegen zu verzichten.

Dieselben Tendenzen, wenn auch leicht verschoben, zeigen sich bei denen, die tatsächlich schon zugunsten des Klimas auf Flugreisen verzichtet haben. Etwa die Hälfte der Grünen-Wähler gibt an, bereits auf eine oder mehrere Flugreisen verzichtet zu haben. Bei Anhängern aller anderen Parteien ist die Anzahl derer, die trotzdem geflogen sind, höher als derjenigen, die verzichtet haben.

Kinder im Haushalt sorgen eher für Bereitschaft, auf Flugreisen zu verzichten

Die globale Fridays-for-Future-Bewegung, die sich für möglichst schnelle und effiziente Klimaschutz-Maßnahmen stark macht, geht vorrangig von Schülern und Studenten aus. Wenn Kinder im Haushalt leben, scheint die "Flugscham" stärker ausgeprägt zu sein: Umfrage-Teilnehmer, die mit Kindern zusammenleben, haben deutlich öfter schon für das Klima auf Flugreisen verzichtet. Mehr als jeder Dritte gibt an, bereits auf eine Reise per Flugzeug verzichtet zu haben. In Haushalten, in denen keine Kinder leben, ist es nur rund jeder Vierte.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Würden Sie auf Flugreisen verzichten, um das Klima zu schützen?" wurden im Zeitraum vom 18.10.19 bis 16.1.20 die Antworten von 2586 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,8 Prozent. Für die Frage "Haben Sie schon auf Flugreisen verzichtet, weil Sie das Klima schützen wollten?" wurden im selben Zeitraum die Antworten von 2538 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,6 Prozent.

