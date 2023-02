Mehrheit der Deutschen hat kein Vertrauen in Kanzler Scholz

Verehrter Namensvetter, so sehe ich es auch. Bei dem im Moment die Medien beherrschen Thema, dem Ukrainekrieg, begrüße ich sein vorsichtiges Agieren. Wo es keine Gewissheiten gibt, sollte man wirklich nicht so tun, als wäre es anders.



Beispiel: Dass die Regierenden die heutige Friedensdemo in Berlin ablehnen, ist nicht verwunderlich, aber einen Satz, wie den von Robert Habeck im ARD-Brennpunkt, habe ich von ihm dabei nicht gehört. Robert Habeck sagte nämlich, „was Sahra Wagenknecht und die ihr folgenden Leute machen, ist nicht ein Frieden zu wollen, sondern ein Frieden, den ein Diktator … Europa aufzwingt, als Frieden zu verkaufen“. – vgl. https://www.focus.de/politik/deutschland/vor-friedensdemo-in-berlin-habeck-eine-einladung-an-putin-und-alle-irren-dieser-welt_id_186780504.html und das dort angebotene Video



Ich verstehe das zwar nicht ganz, deute es aber so: Für Robert Habeck gibt es nicht den einen Frieden. Aber wenn er tatsächlich einen anderen, einen besseren Frieden als Frau Wagenknecht anbieten kann, warum nicht. Er sollte dann aber schon aufzeigen, wie sein besserer Frieden aussieht und wie er ihn erreichen will. (Die Zeiten der blinden Gefolgschaft sind hoffentlich in Deutschland für alle Zeiten vorbei.)



