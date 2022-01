Oktoberfest im Sommer? Deutsche sehen vorgezogene Wiesn kritisch

Exklusiv Wegen Corona gibt es derzeit Überlegungen, das Oktoberfest auf den Sommer vorzuverlegen. In Deutschland und Bayern erhält der Vorschlag wenig Zustimmung.

Wird das Oktoberfest wegen Corona zum Sommerfest? Viele Deutsche mögen sich das offenbar nicht so recht vorstellen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion geben 40 Prozent der Befragten an, dass das Oktoberfest ihrer Ansicht nach nicht in die wärmeren Monate vorverlegt werden soll. 31 Prozent der Befragten hätten wiederum nichts gegen eine Sommer-Wiesn. Der Rest (29 Prozent) ist unentschieden.

Derzeit gibt es Überlegungen, das Oktoberfest auf den Juli oder August vorzuverlegen. Damit soll verhindert werden, dass die Wiesn ein drittes Mal wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss. In den vergangenen beiden Jahren war die Corona-Situation im Herbst jeweils deutlich angespannter als im Sommer. Die Stadt München prüft derzeit, ob eine Verlegung überhaupt möglich wäre.

Vorbehalte in Bayern gegen ein Oktoberfest im Sommer

In Bayern, dem Heimatland des Oktoberfests, ist die Stimmungslage ähnlich wie auf Bundesebene. 43 Prozent der Bayerinnen und Bayern wollen nicht an der Tradition rütteln und die Wiesn weiterhin im Herbst feiern. Nur knapp jede und jeder Dritte im Freistaat könnte sich mit einem vorverlegten Oktoberfest gut anfreunden.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wie würden Sie es bewerten, wenn das Oktoberfest dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in den Sommer vorverlegt wird?" wurden im Zeitraum vom 6.1.2022 bis 7.1.2022 die Antworten von 5007 Teilnehmenden aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.