Zwei Drittel der Deutschen halten "Fridays for Future" für gescheitert

Exklusiv Ist die Klimabewegung "Fridays for Future" am Ende angelangt? Zumindest weite Teile der deutschen Bevölkerung sagen: ja.

" Fridays for Future" ist gescheitert – das sagen knapp zwei Drittel der Deutschen. Mehr als die Hälfte der Befragten sieht die Bewegung "eindeutig" am Ende. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Demnach glaubt lediglich knapp ein Viertel weiterhin an eine Zukunft für "Fridays for Future", der Rest ist unentschlossen.

Zuletzt musste die Bewegung einiges an Kritik einstecken. Weil Aktivistinnen und Aktivisten – darunter das Gesicht der Bewegung, Greta Thunberg– Solidarität mit den Palästinensern zeigten, Israel "Genozid" unterstellten, aber gleichzeitig zum Terror der Hamas schwiegen, gab es Antisemitismusvorwürfe gegen die Bewegung. Führende Köpfe der deutschen "Fridays for Future"-Gruppe distanzierten sich von den Äußerungen. Außerdem dominiert in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend die "Letzte Generation" als Klimaprotestbewegung.

Rund ein Viertel bewertet "Letzte Generation" einflussreicher als "Fridays for Future"

In einer weiteren Civey-Umfrage für unsere Redaktion geben 26 Prozent der Deutschen an, dass ihrer Meinung nach die "Letzte Generation" mittlerweile "Fridays for Future" als führende Klimabewegung den Rang abgelaufen hat. Knapp die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger sehen hingegen weiterhin FFF als wichtigste Bewegung an.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Denken Sie, die Bewegung 'Letzte Generation' hat 'Fridays for Future' als zentrale Klima- und Umweltprotestbewegung abgelöst?" wurden im Zeitraum vom 3.11. bis 6.11.2023 die Antworten von 5009 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern berücksichtigt. Für die Frage "Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu: 'Die Klimaprotestbewegung 'Fridays for Future' ist nach israelfeindlichen Posts auf ihrem internationalen Social-Media-Account als Bewegung gescheitert?" wurden im Zeitraum vom 3.11. bis 6.11.2023 die Antworten von 5013 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt jeweils bei 2,5 Prozent.

