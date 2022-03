Krieg in der Ukraine

18:08 Uhr

Neue Serie für Kinder: Ukrainisch lernen mit Capito

Hunderttausende Menschen aus der Ukraine kommen in Deutschland an. Damit sich die Kleinsten gleich miteinander verstehen, bietet unsere Kinder-Redaktion täglich einen Sprachkurs an.

Millionen Menschen sind bereits vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Auch in unserer Region suchen Familien mit Kindern Schutz. Damit sie wieder einen einigermaßen normalen Tagesablauf haben, besuchen einige Jungen und Mädchen bereits Schulen und Kindergärten. Weil die neuen Kinder in den Klassen häufig noch kein Deutsch können und die Klasse kein Ukrainisch spricht, kann es Sprachprobleme geben. Ukrainisch lernen für Kinder Damit sich alle etwas besser verstehen können, veröffentlicht Capito ab heute jeden Tag eine kleine Sprachschule, durch die ukrainische Kinder ein paar Wörter Deutsch lernen und die bereits in Deutschland lebenden Kinder etwas Ukrainisch. Damit alle Schulen diese Serie lesen können, stellen wir die Capitoseite weiterhin täglich kostenlos ins Internet. Sie kann auf einer Sonderseite als PDF heruntergeladen werden. (lea)

