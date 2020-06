vor 47 Min.

Formel 1 2020 - Großer Preis von Österreich / Spielberg: Datum, Zeitplan, Live-TV & weitere Termine

Formel 1 2020 in Österreich / Spielberg: Start in die Saison mit dem ersten Rennen des Notkalenders. Datum, Zeitplan, Live-TV & mehr.

Fast vier Monate nach dem geplanten Saisonauftakt startet die Formel 1 Anfang Juli in die Corona-Saison 2020 mit dem Großen Preis von Österreich in Spielberg. Alle wichtigen Informationen rund um den GP von Österreich, etwa zu TV-Terminen, Live-Übertragung und Zeitplan, finden Sie hier.

Das gab es noch nie: Ein Formel-1 Saisonauftakt in Österreich, noch dazu mit zwei WM-Läufen an aufeinanderfolgenden Wochenenden. Nachdem die ersten zehn Rennen der Formel 1 in diesem Jahr wegen des Coronavirus abgesagt oder verschoben werden mussten, startet die Renn-Saison nun Anfang Juli im österreichischen Spielberg mit dem Großen Preis von Österreich - fast vier Monate nach dem geplanten Saisonauftakt.

Der Notkalender sieht acht Rennen in Europa bis Anfang September vor. Und eine weitere Neuerung wartet auf die Rennfahrer: Aufgrund der Covid-19 Pandemie finden der GP von Österreich sowie weitere Rennen ohne Zuschauer statt. Alle wichtigen Informationen rund um den Großen Preis von Österreich in Spielberg, etwa zu TV-Terminen, Live-Übertragung, Zeitplan und Terminen, finden Sie hier.

Der „Große Preis von Österreich“ wurde bisher 26 Mal ausgetragen. Zunächst fand das Formel-1-Rennen in der Gemeinde Zeltweg statt, später wurde es in den benachbarten Ort Spielberg in der Steiermark verlegt. Erstmals fand 1957 ein internationales Rennen für Sportwagen und Prototypen, aber auch Grand-Tourisme und Motorräder statt. Als Großer Preis von Österreich bezeichnet wurde das Rennen zum ersten Mal im Jahre 1963. Erster Gewinner war Jack Brabham auf Brabham-Climax.

Formel-1 2020 GP Österreich / Spielberg: Termine, Uhrzeiten, Streckendetails & TV-Termine

Was? Formel-1-Rennen in Österreich / Spielberg

in / Spielberg Wann? 5. Juli 2020

5. Juli 2020 Wo? Red Bull Ring / Projekt Spielberg

Ring / Projekt Spielberg Live-TV? Live in TV auf RTL und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo

Live in auf und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo Zeitverschiebung: keine

Hauptsponsor: Red Bull

Streckenlänge: 4, 326 km

Rennlänge: 307,146 Kilometer in 71 Runden

Rundenrekord: 1:03,003 (2019, Charles Leclerc , Ferrari )

GP Österreich / Spielberg: genaue Termine & Uhrzeiten:

Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich : 5. Juli, 15:10 Uhr

Am 5. Juli findet der „Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich“ in Spielberg statt, eine Woche später folgt der „Formula 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark“.

Formel 1 2020 - Großer Preis der Steiermark: Datum, Zeitplan, Live-Termine & weitere Infos

Infos zum Formel 1-Geisterrennen in Spielberg

Die Formel 1 hat ebenso wie die Fußball Bundesliga aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie ein Sicherheits- und Hygienekonzept entworfen. So findet das Rennen in Spielberg ebenso wie andere Rennen des Notkalenders ohne Zuschauer statt. Jeder Rennstall darf nur 80 Mitarbeiter mitbringen und ist in separaten Hotels untergebracht. Fahrer und Teammitglieder der insgesamt zehn Teams müssen sich auf das Coronavirus testen lassen.

Formel-1 Weltcup 2020 in Österreich / Spielberg: Übertragung live in TV & Stream? RTL oder Sky & wo liegen die TV-Rechte?

RTL und Sky haben die TV-Rechte für die Formel-1-Saison 2020. Fans können dort den Rennsport live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen. Bei RTL wird die Formel-1 kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV gezeigt, bei Sky jedoch im Pay-TV. Leider gibt es keinen Gratis-Stream, da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind.

Das sind die letzten Sieger des Großen Preises von Österreich

2019: Max Verstappen

2018: Max Verstappen

2017: Valtteri Bottas

2016: Lewis Hamilton

2015: Nico Rosberg

2014: Nico Rosberg

Als erfolgreichster Rennfahrer des Großen Preises von Spielberg gilt bis heute Alain Prost. In den Saisons 1983, 1985 und 1986 konnte er das Rennen in Österreich gewinnen.

