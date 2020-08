17:34 Uhr

Gladbach – Duisburg live im TV und Stream – Testspiel-Übertragung

Borussia Mönchengladbach – MSV Duisburg: Das Testspiel zwischen den Mannschaften findet am 16.8.20 statt. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier.

Nach einer überzeugenden Saison bereitet sich Borussia Mönchengladbach nun auf den Neustart der Bundesliga im September vor. Zunächst laden die Borussen zu zwei Testspielen in den Borussia-Park ein, bevor die Mannschaft vom 17. - 23. August in das Sommer-Trainingslager geht. Das Lager findet in diesem Jahr in der Hotelanlage Klosterpforte im nordrhein-westfälischen Marienfeld statt. Ob Gladbachs Testspiele live im Free-TV und Stream zu sehen sein werden, erfahren Sie hier.

Gladbach vs. Duisburg: Wann und wo live im TV und Stream sehen?

Wann findet das Testspiel zwischen Gladbach und Duisburg statt? Die wichtigsten Fakten finden Sie hier:

Wer: Borussia Mönchengladbach – MSV Duisburg

– Wettbewerb : Testspiel

: Wann: Samstag, 16. August, um 14 Uhr

Samstag, 16. August, um 14 Uhr Wo : FohlenPlatz im Borussia-Park

: FohlenPlatz im Borussia-Park Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Stream: Fohlen. TV , Youtube , Facebook

Borussia Mönchengladbach – MSV Duisburg: Übertragung live im Stream

Wegen der aktuell geltenden Corona-Richtlinien dürfen bei den Testspielen keine Fans vor Ort sein. Eine Übertragung live im TV wird es für die Partien nicht geben, allerdings werden alle Testspiele von Borussia Mönchengladbach online im Live-Stream gezeigt. Der Verein stellt zum Ansehen des Streams mehrere Möglichkeiten bereit. Bei insgesamt drei verschiedenen Streaming-Anbietern können Sie die Spiele verfolgen. Hier finden Sie die Streaming-Portale sowie die passenden Links im Überblick:

Zum Live-Stream auf Facebook geht es hier

geht es hier Zur Übertragung live im Stream auf Youtube gelangen Sie hier

gelangen Sie hier Den Live-Stream auf Fohlen. TV finden Sie hier

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen