Olympische Spiele

19:00 Uhr

Olympia in Tokio: Die unbeliebtesten Spiele aller Zeiten

Proteste in den Straßen von Tokio waren in den vergangenen Monaten ein regelmäßiges Bild.

Plus Dabei sein ist alles? Nicht für die Menschen in Japan. In einem Monat beginnen dort die Olympischen Spiele. Doch die Japaner wollen sie nicht haben. Wieso?

Von Felix Lill

Wenn das große Ereignis beginnt, das ein Fest für alle werden soll, muss Yuhei Hosono auf vieles verzichten. Der 44-Jährige aus Tokio gehört zwar nicht zu den Athleten, musste durch keine Qualifikationswettkämpfe und langen Trainingslager. "Ich werde als Volunteer arbeiten", sagt er mit Stolz im Gesicht. Als freiwilliger Helfer. Durch die Kamera des Videochats deutet er auf die hellblaue Uniform, die er extra für dieses Gespräch angezogen hat: "Tokyo 2020" steht da in weißen Lettern auf seiner Brust. "Wir Volunteers sorgen während der Spiele für einen geregelten Ablauf", erklärt Hosono und lächelt.

