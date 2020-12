21.12.2020

Für Kinder erklärt: Am Christbaum hängen lauter geheime Zeichen

Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler erklärt dir heute, welche Botschaften am Christbaum hängen.

Der Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler erklärt Kindern, was es mit dem Christbaumbrauch auf sich hat und erklärt die christlichen Symbole.

Von Lea Thies

Habt ihr schon den Christbaum geschmückt, liebe Kinder? In vielen Familien im Capitoland ist das in diesen Tagen ein beliebter Brauch – daran ändert auch Corona nichts. Dann wird ein Christbaum gekauft und dann wird ein Koffer oder eine Kiste aus dem Keller, Dachboden oder aus der Abstellkammer geholt und lauter Christbaumschmuck wird aufgehängt. Der Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler erklärt dir, was es damit auf sich hat. Denn im Christbaum stecken einige geheime Botschaften:

Grün: Das Tannengrün steht für das Leben. An Heiligabend geht es um neues Leben: um die Geburt von Jesus Christus.

Hier kannst du dir auch ein Video ansehen, in dem Pfarrer Gugler die Symbole am Christbaum erklärt:

Warum stellen wir an Weihnachten eigentlich einen Christbaum auf? Der Aichacher Stadtpfarrer Helmut Gugler weiß das - und er erklärt auch, was die einzelnen Symbole am Christbaum bedeuten. Video: Lea Thies





