Auf die englischen Spielerfrauen ist Verlass

Was wäre eine WM ohne trinkfreudige Briten? Diesmal verteidigen die Spielerfrauen den Ruf des Königreichs.

Alte Weisheit: Man kann den Boxer aus dem Ghetto holen, aber niemals das Ghetto aus dem Boxer. Trifft in abgewandelter Form auf jede und jeden zu. Es war also zu erwarten, was passieren würde, wenn man einen Haufen junger englischer Ladies auf ein Kreuzfahrtschiff bittet. Es kam zu einer dezenten Eskalation.

Einige Spielerfrauen der englischen Nationalspieler haben während der WM vor Doha festgemacht. Zusammen mit rund 6500 weiteren Passagieren, wohnen unter anderem die Freundinnen und Gattinnen von Torwart Jordan Pickford und Jack Grealish auf dem maritimen Ungetüm.

Bisher waren eher die Profis für ihre Trinkbereitschaft bekannt, wer aber schon mal an einem Samstagsabend durch Camden Town spazierte, weiß um die unheilvolle Kombination von Alkohol und dem Mageninhalt der britischen Damenwelt. So weit ist es nun dem Vernehmen nach nicht gekommen, allerdings wiesen die Frauen nach, dass sie würdige Vertreter ihrer Männer sind, die weitgehend abgeschirmt am Festland wohnen.

Sie haben einen Ruf zu verlieren: Also ab in die Karaoke-Bar

Als die Profis ihr Auftaktspiel gegen den Iran mit 6:2 gewonnen hatten, freuten sich auch die Frauen derart über den Erfolg, dass sie ihn gebührend feiern wollten. Was letztlich in einer Rechnung von umgerechnet 23.000 Euro mündete. Was insofern bemerkenswert ist, als dass sie zuvor schon ein Getränke-Paket bezahlt hatten.

Englands Marcus Rashford (Zweiter von links) feiert das Tor zum 5:1 gegen Iran unter anderem mit Jack Grealish (oben), Phil Foden (links) und Declan Rice (rechts). Foto: Adam Davy/PA Wire, dpa

So aber befeuchteten noch zahlreiche Flaschen des 250-Euro-Champagners die Gaumen der Damen, berichten die britischen Boulevardmedien nicht ohne Stolz. Annie Kilner, die Frau von Kyle Walker, soll im Schiffstheater eine mitreißende Darbietung von Whitney Houstons "I Will Always Love You" und Gloria Gaynors "I Will Survive geboten haben". Später noch: Karaoke Bar. Du kannst die Engländerinnen aus England holen, aber niemals England aus den Engländerinnen.

Deutsche Gäste wiederum dürften sich kaum auf dem Schiff aufhalten. Zumindest ist nicht bekannt, dass sich jemand beim Bordpersonal über die Lautstärke der englischen Feierlichkeiten beschwert hätte. Zudem gibt es keine Klagen, dass sämtliche Liegen ab 6.30 Uhr mit Handtüchern belegt sind. Man kann den Deutschen schon auch aus Deutschland bekommen - aber nicht zu dieser WM.