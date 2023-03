Lehrstellenoffensive

So formuliert man erfolgreich eine Anzeige für eine Lehrstelle

In unserer Lehrstellenoffensive könnt ihr kostenlos eine Anzeige für euren Traumberuf aufgeben. So formuliert man den Text am besten.

Wäre es nicht klasse, wenn Unternehmen auf euch zugehen würden, um euch eine Lehrstelle anzubieten? Unsere Lehrstellenoffensive gibt euch dazu die Gelegenheit. Mit der Lehrstellenoffensive könnt ihr kostenlos eine Anzeige aufgeben, für welchen Beruf ihr einen Ausbildungsplatz sucht. Die Betriebe können sich dann bei euch melden! Und so geht’s: Einfach unter www.leo-verbindet.de das Formular auszufüllen. Hier ist bis zum 16. März Zeit. Eure Anzeigen erscheinen Ende März. Wie aber formuliert man eine Anzeige, die bei Unternehmen auf Interesse stößt? Wichtig ist es, in Kürze darzustellen, wer man ist und für welchen Beruf man sich interessiert. Der Platz in der Anzeige ist begrenzt. Gebt also zuerst euren Berufswunsch an. Dann den Ort, an dem ihr die Ausbildung machen wollt. Dann euren Schulabschluss und euer Alter. Zum Abschluss könnt ihr punkten, wenn ihr darstellt, warum der Betrieb auf euch zugehen soll. Seid ihr kreativ? Neugierig? Sportlich? Handwerklich geschickt? „Am besten ist es zu beschreiben, was einen selbst auszeichnet“, sagt Thorben Klein, Berufsberater der IHK Schwaben. Hier ein Beispiel: Lesen Sie dazu auch Lehrstellenoffensive Die 10 besten Tipps für die Lehrstellensuche

