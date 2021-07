Findet die Olympia-Eröffnung erstmals ohne Zuschauer statt?

Einem Medienbericht zufolge droht bei Olympia in Tokio ein Auftakt ohne Zuschauer. Auch Corona bleibt ein Reizthema: Bei der Einreise wurde ein Athlet positiv getestet.

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Tokio wird einem japanischen Zeitungsbericht zufolge möglicherweise ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Das berichtete die größte japanische Tageszeitung Yomiuri Shimbun am Sonntag ohne Angaben von Quellen.

Am 8. Juli wollten Japans Organisatoren mit der Regierung, der Stadtverwaltung sowie dem Internationalen Olympischen und dem Paralympischen Komitee zur weiter strittigen Frage der Zulassung von Zuschauern zusammenkommen. Dabei werde voraussichtlich entschieden, einen Teil der Wettkämpfe ohne Zuschauer abzuhalten. Das gleiche sei auch für die am 23. Juli in Tokio geplante Eröffnung zu erwarten.

Olympische Spiele: Eröffnungsfeier soll am 23. Juli in Tokio stattfinden

Die Olympia-Metropole wählte am Sonntag ein neues Parlament. Bei niedriger Wahlbeteiligung zeichneten sich laut Prognosen japanischer Medien Sitzverluste für die von Gouverneurin Yuriko Koike gegründete Partei Tomin First ab, während die Liberaldemokratische Partei (LDP) von Ministerpräsident Yoshihide Suga Zugewinne erwartete.

Der Olympia-Zeitplan für Tokio 1 / 3 Zurück Vorwärts Termin Die Olympischen Sommerspiele finden offiziell vom 23. Juli bis 8. August in Tokio statt. Zentrum der Spiele ist das Olympiastadion, das für 1,3 Milliarden Euro von Stararchitekt Kengo Kuma entworfen wurde.

Wettkämpfe In 33 Sportarten werden 339 Wettkämpfe in 51 Disziplinen ausgetragen. Die ersten finden schon zwei Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier statt: Fuß- und Softballspiele werden bereits am 21. Juli ausgetragen.

TV Im Fernsehen laufen die Spiele kostenlos bei Eurosport, ARD und ZDF haben ebenfalls Lizenzen. (AZ)

Zentrale Themen bei der Wahl waren der Umgang mit der Corona-Pandemie und die Frage, wie die Olympischen Spiele inmitten eines erneuten Anstiegs der Infektionen abgehalten werden sollen. Während die LDP von Suga und die Komeito, die zusammen die nationale Regierung bilden, betonten, für sichere Spiele zu sorgen, plädierte die Tomin First für Spiele ganz ohne Zuschauer. Die Konstitutionelle Demokratische Partei, die im nationalen Parlament die größte Opposition bildet, forderte eine Verschiebung oder Absage der Spiele.

Athlet aus Serbien wird am Flughafen positiv auf Coronavirus getestet

Weniger als drei Wochen vor der geplanten Eröffnungszeremonie gibt es derweil einen weiteren Corona-Fall unter einreisenden Athleten. Wie die japanische Regierung am Sonntag bekanntgab, wurde ein Mitglied des Olympia-Teams aus Serbien am Vortag bei der Ankunft am Flughafen Haneda in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet. Die Person sei isoliert worden, hieß es. Vier weitere Mitglieder des Teams seien in eine Unterkunft nahe des Flughafens gebracht worden. Zuvor waren schon zwei Mitglieder der Olympia-Mannschaft aus Uganda positiv getestet worden. Dies löste Zweifel an den Schutzmaßnahmen aus.

Tokio befindet sich derzeit noch bis zum 11. Juli in einem Quasi-Notstand, nachdem am 20. Juni der Notstand mit strengeren Regeln nach rund zwei Monaten aufgehoben worden war. Wie die Yomiuri Shimbun am Sonntag berichtete, erwägt die Regierung eine Verlängerung des Quasi-Notstands, möglicherweise um einen Monat - er wäre damit auch während der Zeit der Olympischen Spiele in Kraft. Eine Entscheidung solle am 8. Juli nach Beratung mit Experten fallen.

Corona-Pandemie: Olympische Spiele könnten zu Superspreader-Event werden

Japans Verantwortliche und das Internationale Olympische Komitee hatten kürzlich bis zu 10.000 einheimische Zuschauer bei allen Wettkämpfen erlaubt. Maximal darf aber nur die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden. Allerdings wird angesichts der nun wieder steigenden Infektionen diskutiert, ob Zuschauer doch aussperrt werden sollten. Ausländische Fans dürfen nicht zu den Spielen einreisen.

Am Samstag wurden in der Olympia-Stadt innerhalb von 24 Stunden 716 Neuinfektionen gemeldet, 182 Fälle mehr als am Samstag vergangener Woche. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen in Tokio seit nunmehr 14 Tagen jeweils über dem Wert des gleichen Tages der Vorwoche. Dies schürt die Sorge bei vielen Menschen, die befürchten, dass die Olympischen Spiele zu einem Superspreader-Event werden könnten. Die Verantwortlichen beteuern jedoch, dass alles "sicher" sein werde. (dpa)