Was wissen Sie über das Augsburger Friedensfest?

Für Augsburg ist es ein besonderer Feiertag: das Friedensfest jährt sich am Freitag zum 375. Mal. Geschäfte haben geschlossen, die Arbeit ruht. Um das Jubiläum zu ehren, plante die Stadt ein Rahmenprogramm, das Frieden aus allen künstlerischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Blickwinkeln behandelt. Bereits seit einiger Zeit laufen die über 140 Veranstaltungen rund um das Thema Frieden. So gibt und gab es Vorträge, Filmvorführungen, Gebete, Theaterstücke, Konzerte und Kunstaktionen in verschiedenen Kultureinrichtungen in Augsburg.

Die Anfänge des Friedensfestes gehen auf die Religionskriege der Frühen Neuzeit zurück. Im Westfälischen Frieden 1648 wurden diese befriedet. Offizieller Feiertag wurde das Friedensfest trotzdem erst 1950. Als selbsternannte „Friedensstadt“ feiert Augsburg seitdem die Tradition einer offenen, multireligiösen Gesellschaft. Wo liegen die Ursprünge dieser Tradition? Was wissen Sie über die Wirren von Reformation und Gegenreformation? Wie feiert Augsburg heute? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz über das Augsburger Friedensfest!

Augsburger Friedensfest 2025: Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Programmhöhepunkt beim Augsburger Friedensfest 2025

Die großen Feierlichkeiten begeht die Stadt am eigentlichen Feiertag. Wie auch in den vergangenen Jahren wird auf dem Augsburger Rathausplatz eine große Tafel aufgestellt, die Friedenstafel. Tische mit weißen Tischdecken laden zum Platz Nehmen und gemeinsamen Essen ein. Jeder kann eigene Speisen und Getränke mitbringen und mit den Tischnachbarinnen und -nachbarn teilen und so ins Gespräch kommen. Kleinere Friedenstafeln und Picknicks gibt es aber auch im Herrenbach in der Sankt Andreas Kirche, am Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll und in Göggingen (altes Gögginger Rathaus). An anderen Orten der Stadt werden Ökumenische Gottesdienste gefeiert, Stadtspaziergänge abgehalten und ein Festkonzert gespielt.