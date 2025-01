Millionen Abschiebungen: Trumps Pläne stoßen in New York City an ihre Grenzen

Donald Trumps hartes Vorgehen gegen Migranten erreicht New York City. Im Schutz der Dunkelheit schwärmten am Dienstag 20 Teams von Bundesagenten und -beamten in unauffälligen Fahrzeugen in einer der größten Aktionen seit Jahren in der Stadt aus. Stunden später kehrten sie mit vielen ihrer Ziele in Handschellen zum New Yorker Hauptquartier der US-Einwanderungs- und Zollbehörde zurück, darunter ein Mann, der wegen Mordes in einem fremden Land gesucht wurde, und ein weiterer mit möglichen Verbindungen zu Terroristen. Die Trump-Administration bezeichnete dies als Erfolg. Das Ergebnis? Etwa 20 Festnahmen.