Trumps Sieg stürzt Jugendliche an einer Highschool in eine amerikanische Identitätskrise

Etwa ein Dutzend Schüler versammelten sich in der Cafeteria ihrer Highschool, die am Rande des umkämpften Stadtkerns dieser ehemaligen Industriestadt Allentown in Pennsylvania liegt. Alle waren Latinos. Sie waren erst eine Stunde zuvor mit der Nachricht von Donald Trumps Wahlsieg aufgewacht. Sie waren noch dabei zu verarbeiten, was dies für sie und ihre Familien bedeuten würde. Die Schüler hatten den Wahltag als Wahlhelfer verbracht und Nichtmuttersprachlern, älteren Menschen und Menschen mit Behinderung bei der Stimmabgabe geholfen.