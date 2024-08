Vizekandidat Vance fischt am rechtsextremen Rand

Am Tag nachdem Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance 2022 in den US-Senat gewählt wurde, erhielt er eine Glückwunschnachricht von Charles Johnson, einem Blogger und Unternehmer, der eifrig rechte Verschwörungstheorien vertritt. Johnson nahm die Haltung eines weisen Mentors ein, ermahnte den Amtsanfänger, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen, und drängte ihn wiederholt zu seinen Ausschuss-Forderungen. „Ich muss dafür sorgen, dass du keinen Ärger bekommst“, schrieb Johnson, der sich als „Informant“ bezeichnet und die Vereinigten Staaten vor ausländischem Einfluss schützen will.