Wer ist Usha Vance, die künftige Second Lady?

Das meiste, was über Usha Vance bekannt ist, weiß man nur, weil ihr Ehemann es über sie erzählt hat. Sie taucht erstmals auf Seite 209 in J.D. Vances Memoiren von 2016 auf, als „eine Art genetische Anomalie“, eine Mischung aus Schönheit und Brillanz. Sie erinnere ihn an eine Heldin in einem Roman von Ayn Rand, allerdings ohne die in solchen Geschichten obligatorisch finstere Persönlichkeit. J.D. schreibt über Ushas unerbittliche Offenheit, ihre Sparsamkeit beim Loben, wie sie zu seiner „spirituellen Führerin“ durch die strengen Rituale der Yale Law School wurde, einem Ort, der für einen Jungen aus Middletown, Ohio, völlig fremd war. Im vorletzten Kapitel der Memoiren beschreibt J.D., wie er, nachdem er den Schmerz und die Abgründe seiner Familie offengelegt hat, von der ruhigen, liebevollen Art von Ushas Familie in San Diego überrascht wird.