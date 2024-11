Der knallharte Kampf der US-Armee um Rekruten

Oberfeldwebel Dane Beaston hat den Stress, die Frustration und die Enttäuschung über einen der schlimmsten Rekrutierungseinbrüche in der fünfzigjährigen Geschichte der Freiwilligenarmee der USA durchgemacht. Jetzt versuchte er, seinen Teil dazu beizutragen, diesen zu beenden. Es war Anfang Juni und seine Rekrutierungsstation im Zentrum von New Jersey war kurz davor, sieben Rekruten zu haben, die bereit waren, der Armee beizutreten – sieben Rekruten entsprechen der höchsten monatlichen Quote des Jahres für die Station.

Beaston überflog eine farbcodierte Liste mit etwa 30 potenziellen Kandidaten, die sie auf dem Schirm hatten. „Das ist nicht annähernd genug“, sagte der 31-jährige Sergeant zu seinen Rekrutierern. Wenn Beaston und sein Team nicht liefern würden, wüsste er, dass seine Karriere bei der Armee in Gefahr wäre. „Man kann die ganze Arbeit zu 100 Prozent erledigen“, sagte er. „Aber wenn man nicht die richtige Person findet, hat man Pech gehabt.“

Der unerbittliche Druck, dem Beaston und sein sechsköpfiges Team ausgesetzt waren, spiegelte die hohen Einsätze für das Militär und das Land wider. Alle Teilstreitkräfte – mit Ausnahme des Marinekorps – verfehlten ihr Rekrutierungsziel für 2023. Die Armee, die zwei Jahre in Folge hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, strebte für 2024 die Einstellung von 55.000 Rekruten an – etwa 10.000 weniger als das verfehlte Ziel des Vorjahres. Das neue Ziel wurde nicht durch die Bedrohungen bestimmt, denen das Land ausgesetzt war, die Höhe der vom Kongress bereitgestellten Mittel oder die Anzahl der Panzer und Hubschrauber, die das Pentagon einsetzen konnte.

Vielmehr spiegelte es wider, wie viele Menschen nach Ansicht hochrangiger Armeeangehöriger der Dienst finden könnte. Beaston und sein Team hatten seit Beginn des Haushaltsjahres im Oktober fast 40 Personen in die Armee aufgenommen – ein solider Anfang. Aber er wusste, wie schwer es im heutigen Amerika war, qualifizierte und willige Kandidaten zu finden.

Nicht einmal ein Viertel aller Amerikaner gilt als militärtauglich

Im ganzen Land kämpften die Rekrutierer darum, Soldaten für die schrumpfende Zahl qualifizierter junger Menschen zu finden. Nur etwa 23 Prozent aller Amerikaner im Alter von 17 bis 24 Jahren erfüllen die körperlichen, moralischen und bildungsmäßigen Anforderungen der Armee. Beaston und seine Rekrutierer suchten die neuen Interessenten außerdem in einer Zeit, in der das Vertrauen der Amerikaner in ihr Land bröckelte. Er und sein Team warben nicht nur für einen Job. Sie baten junge Menschen, ihr Vertrauen in die Führungskräfte des Landes zu setzen, die sie in den Krieg schicken konnten, und in ihre Mitbürger, die an ihrer Seite kämpfen würden. Sie verkauften Amerika.

Wann immer sie das Büro verließen, dankten ihnen die Menschen für ihren Dienst. Aber es wurde immer schwieriger, in einem zunehmend polarisierten und pessimistischen Land junge Menschen zu finden, die einen Eid auf die Verfassung schwören und dienen wollten. Laut Umfragen des Verteidigungsministeriums geben nur etwa neun Prozent der jungen Leute an, dass sie einen Militärdienst in Erwägung ziehen würden, während es in den ersten Jahren des Irak- und Afghanistankrieges noch 16 Prozent waren. Pentagon-Beamte machten für den jüngsten Rückgang zum Teil den angespannten Arbeitsmarkt verantwortlich. Aber sie wussten auch, dass die niedrige Arbeitslosenquote nicht das gesamte Problem erklären kann.

Laut einer Gallup-Umfrage ist das Vertrauen in alle amerikanischen Institutionen – den Obersten Gerichtshof, den Kongress, die Polizei, die öffentlichen Schulen – in den vergangenen Jahren stark gesunken. Die Streitkräfte sind zwar immer noch relativ beliebt, aber nicht immun dagegen: Im Jahr 2023 gaben etwa 60 Prozent der Amerikaner an, sie hätten „sehr viel“ Vertrauen in das Militär, der niedrigste Prozentsatz seit 1997, so Gallup. „Es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Zahl und vielen Umfragen über das Vertrauen in Institutionen, den Stolz auf das Land und den Patriotismus“, sagte Christine Wormuth, Generalsekretärin der Armee, in einem Interview.

Heute sind US-Soldaten über den ganzen Globus verteilt, bilden ukrainische Truppen für den Kampf gegen die Russen aus und arbeiten mit Verbündeten zusammen, um China, Nordkorea und den Iran abzuschrecken. „Wenn wir zu klein werden, gefährdet das unsere Fähigkeit, diese Dinge zu tun“, sagte sie. Der Erfolg oder Misserfolg dieser Missionen und Amerikas Zukunft als Supermacht beginne mit Soldaten wie Beaston. In diesem Monat waren noch 27 Tage übrig. Um die Quote der Station von sieben Rekruten zu erfüllen, musste für Beaston und sein Team alles richtig laufen. Und er wusste aus Erfahrung, dass das selten der Fall war.

Icon Vergrößern Beaston und sein Team tun sich schwer, die Quote für die Neuanwerbung zu erfüllen. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post Icon Schließen Schließen Beaston und sein Team tun sich schwer, die Quote für die Neuanwerbung zu erfüllen. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post

„Haben Sie schon mal daran gedacht, der Armee beizutreten?“

Beaston und seine Rekrutierer versammelten sich an einem Tisch in der Mitte der Station, um ihre besten aktiven Anwärter zu besprechen. Da war ein 18-Jähriger, der die High School abgebrochen hatte und im Laufe der Woche seinen GED-Test ablegen sollte (der GED-Test steht für General Educational Development Test, mit dem Bestehen dieser Prüfung wird das Highschool-Diplom erlangt, der Abschluss kommt der deutschen Hauptschule gleich). Wenn er die Prüfung bestand und sich einer ärztlichen Untersuchung unterzog, konnte er im Juni eingezogen werden.

Mehrere andere mögliche Rekruten warteten auf Ausnahmegenehmigungen für Krankheiten wie Asthma oder ADHS, ein langsamer und bürokratischer Prozess, der Wochen oder in manchen Fällen Monate dauern kann. Ein vielversprechender Kandidat hatte in jüngster Vergangenheit Marihuana geraucht, das in New Jersey zwar legal ist, aber für das US-Militär ein Ausschlusskriterium darstellt, und wartete darauf, dass das THC seinen Körper verlässt. Keiner der Kandidaten war ein sicherer Kandidat.

Nach der morgendlichen Besprechung verließen Beaston und Staff Sergeant Ken Dziminski ihre Station, die sich in einem Einkaufszentrum neben einem Bagel-Shop und einem Nagelstudio befindet. Sie trugen einen Stapel Flugblätter mit sich, auf denen „bis zu 27.100 US-Dollar“ pro Jahr an Studiengebühren angeboten wurden. Die Region an der Küste von Jersey wird überwiegend von weißen Mittelschichtlern bewohnt, obwohl das schnellste Wachstum in letzter Zeit bei den lateinamerikanischen Einwanderern zu verzeichnen war, die im Baugewerbe und im Tourismus arbeiten. Die beiden Soldaten fuhren durch die Vorstädte und klebten die Flyer an die Pinnwände von Geschäften – ein Wawa, ein Lowe‘s Baumarkt, ein Smoothie-Laden.

Bei jedem Halt suchten sie die Ladenstraßen nach potenziellen Kandidaten ab: 20-Jährige, die in aussichtslosen Einzelhandelsjobs feststecken, Highschool-Sportler, Teenager in patriotischer Kleidung. „Haben Sie schon einmal daran gedacht, der Armee beizutreten?“ würde Beaston fragen. Ein 30-sekündiges Gespräch mit einem Fremden in einem Smoothie-Laden führte wahrscheinlich nicht zu einem Einberufungsvertrag. Aber Beaston war überzeugt, dass die Gespräche eine Möglichkeit waren, in einer Bevölkerung, die sich normalerweise kaum Gedanken über den Militärdienst macht, einen Samen auszusäen.

Die Ereignisse des 11. Septembers 2001 motivierten Dane Beaston dazu, der Armee beitreten zu wollen

Der Anstoß, der Beaston dazu brachte, Soldat zu werden, kam am 11. September 2001, als Terroristen das World Trade Center und das Pentagon angriffen. Seine Schule wurde an diesem Morgen früh geschlossen, und Beaston, der damals die vierte Klasse besuchte, verbrachte den Rest des Tages zu Hause bei seiner Mutter in East Bridgewater, Massachusetts, etwa 30 Meilen südlich von Boston, und sah sich in den Nachrichten Videos von den brennenden Türmen an. „In meinem Kopf war ich mir sicher: ‚Ich werde der Armee beitreten‘“, erinnert er sich. „Ich wusste nicht, welche Abteilung. Ich wusste nur, dass ich eintreten würde.“

Mit 17 Jahren trat er seinen Grundwehrdienst an und verbrachte ein Jahr in Afghanistan, wo er Blackhawk-Hubschrauber reparierte. Jetzt, mehr als ein Dutzend Jahre später, war er verheiratet, hatte zwei Kinder im Vorschulalter und den Plan, solange zu bleiben, bis er 20 Dienstjahre erreicht hatte und in Rente gehen konnte. Das Wort „Loyalität“ war in großen roten und blauen Buchstaben auf seinen Unterarm tätowiert. Er hatte es aus einer Laune heraus ausgesucht, als ein hübsches Mädchen aus der Grundausbildung ihn gebeten hatte, mit ihr in ein Tattoo-Studio zu gehen. Je länger Beaston in der Armee blieb, desto mehr schien die Tätowierung zu ihm zu passen. „Das ist, wer ich bin“, sagte er. „Das ist genau mein Ding.“

Icon Vergrößern Beaston hat eine vierjährige Tochter. Sein Tattoo, das einst eine Spontanaktion war, bedeutet ihm heute viel. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post Icon Schließen Schließen Beaston hat eine vierjährige Tochter. Sein Tattoo, das einst eine Spontanaktion war, bedeutet ihm heute viel. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post

Er und Dziminski beendeten den Aushang der Flugblätter. Im Auto begannen die beiden Rekrutierer – beide Afghanistan-Veteranen – darüber zu sprechen, wie sich das Land verändert hatte, seit sie zur Armee gegangen waren. Fast alle der heutigen Anwärter wurden nach den Anschlägen vom 11. September geboren. Die meisten betrachteten die Kriege im Irak und in Afghanistan als ein weit zurückliegendes historisches Ereignis oder als einen teuren Fehler.

Die größte Veränderung war jedoch politischer Natur. Die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner und der Demokraten bombardierten das Land mit Warnungen, dass die gefährlichsten Bedrohungen für Amerika aus dem eigenen Land kämen und ihr Gegner, falls er gewählt würde, das Land in eine Autokratie stürzen würde.

Beaston und Dziminski waren sich einig, dass sie dem Land keinen weiteren Terroranschlag wünschen. „Aber ich wünschte, wir könnten alle so zusammenkommen, wie wir es am 12. September getan haben“, sagte Dziminski, als sie sich der Station in Toms River näherten, einer von etwa 1500 Stationen, die über das ganze Land verteilt sind.

Von jedem Rekrutierer der Armee wird erwartet, dass er mindestens einen Rekrutierungsvertrag pro Monat ausstellt. Beastons Aufgabe als Leiter der Station in Toms River war es, dafür zu sorgen, dass die Station ihr Gesamtziel erreicht. Kurz bevor die Station für den Tag schloss, kam sein Kompaniechef, der für sieben Rekrutierungsstationen in New Jersey verantwortlich ist, im Büro vorbei. Der Juni zeichnete sich als ein magerer Monat für die gesamte Kompanie ab. „Was prognostizieren Sie für diesen Monat?“, fragte Kompaniechef Ben Kottraba. Es sei unwahrscheinlich, dass die Station ihr Ziel von sieben Personen erreichen werde, antwortete Beaston, aber fünf seien durchaus möglich. Der Kommandant griff nach seinem Hut und ging zur Tür. „Gibt es sonst noch etwas, was Sie von mir brauchen?“, fragte Beaston. „Kandidatenverträge“, antwortete der Kommandant.

Lost in translation: Das Militär trifft auf Sprachbarrieren bei potenziellen Anwärtern

Am nächsten Morgen begrüßte einer von Beastons Rekrutierern, Staff Sergeant Jesus Ramos, einen dieser potenziellen Neuzugänge an der Tür der Rekrutierungsstation in Toms River. Es handelte sich um einen schlanken, wortkargen 19-Jährigen mit dichten schwarzen Haaren namens Jeremy Calvo. Calvo, der in den Vereinigten Staaten geboren, aber in Mexiko aufgewachsen war, sprach nur wenig Englisch. Er war im Begriff, die Aufnahmeprüfung für das Militär – die Armed Services Vocational Aptitude Battery oder ASVAB – zum dritten Mal anzugehen. Einen Monat zuvor hatte er mit 15 Prozent einen Punkt weniger als das Minimum erreicht, das er brauchte, um sich für den Future Soldier Preparatory Course zu qualifizieren, ein intensives Programm, das die Armee im Zuge der Coronavirus-Pandemie ins Leben gerufen hatte.

Die Pandemie und die Schließung der Schulen beschleunigten einen seit Langem bestehenden negativen Trend, der sich auf die Zahl der geeigneten Rekruten auswirkte. Die Zahl der jungen Menschen, die verbotene Medikamente gegen Depressionen oder ADHS einnehmen, stieg sprunghaft an. Die Fettleibigkeitsrate stieg, und die Ergebnisse des ASVABs fielen. Der neue Kurs ist eine Reaktion auf die Realität nach der Pandemie. Einige Rekruten, die drei Wochen auf Militärstützpunkten in South Carolina und Georgia verbringen, erhalten Nachhilfe in Mathematik und Leseverständnis, um ihre ASVAB-Ergebnisse zu verbessern. Andere erhalten körperliches Training, um ihr Körperfett zu reduzieren. In diesem Jahr haben bisher etwa 23.000 Rekruten an dem Programm teilgenommen, das im Pentagon als Erfolg gefeiert wurde.

Ramos konnte sehen, dass Calvo wegen des Tests nervös war, also legte der 38-jährige Sergeant einen Arm über die Schulter des jungen Anwärters. „Tranquilo“, sagte Ramos zu ihm. „Du weißt, wie es ist, also wirst du dieses Mal gut sein.“

Spanische Muttersprachler sprechen häufig nur schlechtes Englisch und scheiden als Kandidaten oft aus

Lateinamerikaner machen etwa 10 Prozent der Bevölkerung in Ocean County aus, das den Großteil des Rekrutierungsgebiets von Toms River ausmacht, gegenüber etwa 5 Prozent im Jahr 2000. Sie machen einen noch größeren Prozentsatz der Arbeiterklasse in der Region aus. Die Armee hatte begonnen, nach spanischsprachigen Sergeants wie Ramos zu suchen und sie für den Rekrutierungsdienst in Regionen mit einer großen oder schnell wachsenden Latino-Bevölkerung einzusetzen. Doch hochrangige Armeeangehörige gaben an, dass sie nach wie vor nicht über genügend zweisprachige Rekrutierer verfügten.

In Toms River bestand Ramos‘ größtes Problem darin, spanische Muttersprachler zu finden, die über die nötigen Englischkenntnisse verfügten, um die ASVAB-Prüfung zu bestehen – ein Bereich, in dem Ramos einige persönliche Erfahrungen hatte. Als Ramos, der in Puerto Rico aufgewachsen ist, den Test zum ersten Mal absolvierte, erfüllte er nur 6 Prozent. Schließlich erreichte er die Mindestpunktzahl, die er brauchte, um sich zu verpflichten, aber sein Englisch war immer noch wackelig. Der Kommandant seiner ersten Dienststelle in Upstate New York zwang ihn daher, zu üben, indem er Telefongespräche entgegennahm und Gäste im Empfangsbereich der Einheit begrüßte. Langsam verbesserte er sich.

Viele der potenziellen Kandidaten, denen Ramos in Toms River begegnete, arbeiteten in Restaurants, in denen das Küchenpersonal nur Spanisch sprach, gingen in spanischsprachige Kirchen und hingen mit spanischsprachigen Freunden ab. Ramos forderte sie auf, die Sprache ihrer Telefone von Spanisch auf Englisch umzustellen und beim Fernsehen englische Untertitel einzuschalten. Doch das reichte oft nicht aus; was sie wirklich brauchten, waren Englischkurse, die die Armee nur ungern flächendeckend anbot. Einige hochrangige Pentagon-Beamte sagten, es sei nicht die Aufgabe des Militärs, Englischunterricht anzubieten. Andere setzten die mangelnden Sprachkenntnisse der Rekruten mit mangelndem Willen gleich. Für Calvo schien die Motivation kein Problem zu sein, denn er war der Meinung, dass der Eintritt in die Armee nicht gefährlicher sei als das Leben in Mexiko, wo Kartelle und korrupte Beamte die einfachen Leute ausplünderten.

„Hast du gelernt?“ fragte Beaston. „Ja“, antwortete Calvo. „Viel oder wenig?“ drängte Beaston. „Viel“, antwortete Calvo unsicher. Einige Stunden später überprüfte Beaston Calvos Ergebnisse online. Er hatte einen Fehlschlag erlitten. Da es sein dritter Fehlversuch war, würde Calvo mindestens sechs Monate warten müssen, bevor er es erneut versuchen konnte. Ramos überbrachte ihm die Nachricht auf dem Revier. Fürs Erste wollte Calvo zu seinem Job zurückkehren und in einer Arzneimittelfabrik in Doppelschichten Flaschen mit Pillen füllen. „Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme“, sagte er auf Spanisch. Er ging zu seinem Auto auf dem schwülen Parkplatz. In der Rekrutierungsstelle strich Ramos ihn von der Liste der aktiven Bewerber.

Verfahren zum Beitritt zur US-Armee sind immer noch zu langsam

In den nächsten Wochen passierte alles, was für die Toms-River-Station schiefgehen konnte. Beaston und seine Rekrutierer verloren potenzielle Rekruten durch in letzter Minute auftretende Fälle von kalten Füßen, schlechte Ergebnisse bei der ASVAB-Prüfung und zeitaufwändige medizinische Freistellungen. Die Armee hatte ihr medizinisches Personal aufgestockt, um den Prozess der Ausnahmeregelungen zu beschleunigen, bei dem Rekruten mit disqualifizierenden Bedingungen oft die Zustimmung von Armeeärzten und die Unterschrift von höheren Kommandanten einholen müssen. Außerdem hatte die Armee beim Pentagon erfolgreich beantragt, die Zeit zu verkürzen, in der die Kandidaten keine Medikamente gegen ADHS und Depressionen einnehmen durften, bevor sie einen Arzt konsultieren und eine Ausnahmegenehmigung beantragen mussten. Die Änderungen hatten zwar geholfen, aber Rekrutierer im ganzen Land beschwerten sich, dass das Verfahren immer noch zu langsam sei.

Im Juni waren noch 10 Tage übrig, und die Station in Toms River hatte immer noch niemanden in die Armee aufgenommen. First Sergeant Juan Valencia, der ranghöchste Soldat der Kompanie, rief Beaston an, um sich zu erkundigen und ihn aufzufordern, sein Team stärker anzuspornen. „Es gab eine Reihe von unglücklichen Ereignissen“, erklärte Beaston. „Es liegt nicht daran, dass wir es nicht versucht haben.“ Die Leitung verstummte für eine Sekunde. „Versuchen ist subjektiv“, sagte Valencia zu ihm. Beastons Aufgabe war es, Verträge abzuschließen.

Zwanzig Monate zuvor, als Beaston Toms River übernahm, befand sich die Station in einer verheerenden Flaute. Im Geschäftsjahr 2022 erreichte sie nur 23 Prozent ihres Rekrutierungsziels für die aktive Armee. Die Stimmung in der Station war „miserabel“, so Beaston. Der neue Stationskommandant hatte sich ein Whiteboard geschnappt und „HOW TO FAIL“ (Wie man scheitert) auf die Tafel geschrieben und dann 40 Fehler aufgelistet, die er als Rekrutierer gemacht oder andere hatte machen sehen: „Arrogant sein. Gib den Umständen die Schuld. Nie um Hilfe bitten. Trainiere nie. Erwarte, dass andere dich retten.“ Unter der Leitung von Beaston verbesserte sich die Station in Toms River rasch. Letztes Jahr erreichte sie 44 Prozent ihres Ziels für den aktiven Dienst, und dieses Jahr war sie sogar noch besser. Das Whiteboard stand jedoch immer noch auf dem Boden neben Beastons Schreibtisch.

81 Prozent der Rekruten stammen heute aus Militärfamilien

Sergeant First Class Bryan Glass, ein Feldartillerist, der für eine Periode von drei Jahren als Rekrutierer tätig ist, arbeitete mit dem aussichtsreichsten Anwärter des Monats in der Station Toms River. Glass hatte Seven Wattley über ein GED-Nachhilfeprogramm der New Jersey National Guard gefunden. Der 18-Jährige hatte seine medizinische Untersuchung bestanden und den ASVAB bestanden. Das einzige Problem war Wattleys Mutter, die nicht wollte, dass ihr Sohn sich verpflichtete, und die strikt dagegen war, dass er sich der Infanterie anschloss, seiner ersten Berufswahl. Glass, 31, versuchte, sie umzustimmen, indem er von all dem erzählte, was die Armee für ihn getan hatte. Er hatte seinen Vater im Alter von 13 Jahren durch Krebs verloren. Seine Mutter kämpfte mit Suchtproblemen, und er verbrachte seine Jugendjahre in einem Pflegeheim im ländlichen Maryland. „Ich wollte nicht das Problem von jemand anderem sein“, sagte er über seine Entscheidung, der Armee beizutreten.

Icon Vergrößern Seven Wattley, 18, will zum Militär. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post Icon Schließen Schließen Seven Wattley, 18, will zum Militär. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post

Jetzt war er ein verheirateter Vater von zwei Kindern, mit einem Haus, einem neuen Boot und zwei Wohnmobilen, die er am Wochenende vermietete. Glass‘ Geschichte war typisch für die Armee der Wehrpflichtzeit und die ersten Jahre der Freiwilligenarmee, als der Militärdienst ein starker Motor für den sozialen Aufstieg war. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde die Armee kleiner, selektiver und vom Rest des Landes isoliert. „Wir schließen uns selbst ein“, befürchtete Wormuth, der Sekretär der Armee. Heute stammen 81 Prozent der Rekruten aus Militärfamilien. In Umfragen des Pentagons gaben junge Amerikaner und ihre Eltern an, dass sie wenig über die Streitkräfte wüssten.

„Kennt jemand jemanden, der Interesse daran hat, seinem Land zu dienen?“

Für Rekrutierer wie Glass war es schwieriger denn je, den Durchbruch zu schaffen. „Kennt jemand jemanden, der Interesse daran hat, seinem Land zu dienen?“, schrieb er Ende Juni auf der Nachbarschaftsseite seines Viertels. „Nicht bei dem Zustand dieses Landes“, erinnert sich Glass an die Antwort einer Person. Ein zweiter Kommentator schlug in die gleiche Kerbe, bevor der Administrator der Seite darauf hinwies, dass in dem Forum keine politischen Diskussionen erlaubt seien. „Keine Politik hier“, antwortete Glass. „Ich suche nur nach Leuten, die an einem großartigen Job mit unvergleichlichen Vorteilen interessiert sind.“ Ein paar Minuten später löschte der Administrator den gesamten Austausch.

Am 24. Juni holte Glass Wattley im Stadthaus seines Vaters ab und fuhr ihn zu einem nahe gelegenen Militärstützpunkt, wo Wattley sich einen Job bei der Armee aussuchen und, wenn alles nach Plan verlief, sich einschreiben wollte. Da er kein Telefon besaß, lieh sich Wattley das von Glass und rief seine Mutter von der Basis aus an. „Hallo, wir sind hier, um die Papiere zu unterschreiben“, sagte er ihr. „Was unterschreiben?!“, rief sie aus.

Icon Vergrößern Wattleys Mutter Angela Arroyo war zunächst nicht begeistert vom Berufswunsch ihres Sohnes, doch sie akzeptierte ihn letztlich. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post Icon Schließen Schließen Wattleys Mutter Angela Arroyo war zunächst nicht begeistert vom Berufswunsch ihres Sohnes, doch sie akzeptierte ihn letztlich. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post

Wattley wählte einen Termin für die Grundausbildung auf einem Schiff im August. Dann war es an der Zeit, einen Beruf auszuwählen. Seine Mutter bat ihn, sich für „etwas mit Computern“ zu entscheiden, aber Wattley sagte ihr, dass er an seinem ursprünglichen Plan festhalten und Infanterist werden wolle. „Das bedeutet drei Jahre lang, sich vor Leuten zu verstecken, beschossen zu werden und zu schießen“, antwortete sie. „Ich weiß nicht, warum du das tun willst.“ Sie holte tief Luft. „Aber ich werde es respektieren“, sagte sie. Wattley legte den Hörer auf.

„Bist du bereit?“ fragte Glass. „Willst du es tun?“ Wattley ging nach vorne in den Raum, hob seine rechte Hand und schwor einen Eid, „die Verfassung der Vereinigten Staaten gegen alle Feinde im In- und Ausland zu unterstützen und zu verteidigen.“ Die Station in Toms River hatte endlich ihren ersten Rekrutierungsvertrag in diesem Monat abgeschlossen. Es waren noch sechs Tage im Juni übrig, und es wurden noch sechs weitere Verträge benötigt, um die monatliche Quote zu erfüllen.

Wattley und Glass verließen das Gebäude und gingen in die warme Sonne. Ein paar Monate zuvor war Wattley ein Highschool-Abbrecher, der die meiste Zeit seines Lebens mit Videospielen und der Arbeit bei McDonald‘s verbrachte, wo er einmal Fäkalien von den Wänden der Toiletten schrubben musste. Das war sein Tiefpunkt. Jetzt hatte er das Gefühl, dass er endlich auf dem Weg war, etwas Großes und Wichtiges zu tun. „Das ist so surreal“, sagte Wattley, als er in das Auto von Glass stieg. Glass reichte Wattley sein Telefon, und er rief seine Mutter an. „Ich gehöre jetzt offiziell zum Team“, sagte Wattley ihr.

Viele junge Amerikaner sehen im Militär nicht die Erfüllung des „Amerikanischen Traums“

Vier Tage vor Monatsende verlor die Toms River Station immer mehr Interessenten. Einer von Glass' Rekruten entschied sich für ein College. Ein Zweiter rauchte auf einer Party Marihuana und musste seine Musterung für die Armee absagen. Es würde wahrscheinlich 90 Tage dauern, bis er einen negativen Drogentest vorweisen konnte. Die jüngste Runde von Verlusten sorgte dafür, dass die Station den Juni mit nur einem Rekrutierungsvertrag abschließen würde – der schlechteste Monat des Jahres. Ein paar Stunden später erhielt Beaston schlechte Nachrichten für den Juli. Zwei der besten verbleibenden Kandidaten der Station – angehende Highschool-Absolventen, die sich über das Future Soldier Preparatory Program der Armee verpflichten wollten – mussten warten. Die Armee reduzierte vorübergehend den Zugang zu diesem Förderprogramm. Niemand in der Station wusste genau, warum die Änderungen vorgenommen wurden oder wie lange sie andauern würden.

Beaston hatte gehofft, dass ein starker Juli die Schwierigkeiten des Junis wettmachen und die Station wieder auf Kurs bringen würde. Jetzt machte er sich Sorgen, dass die Flaute sie bis in den Sommer hinein verfolgen würde. „Atme tief durch. Atme tief durch“, sagte Beaston zu sich selbst. „Es wird schon klappen.“ Er zog die farbcodierte Liste der potenziellen Kandidaten der Station hervor und starrte sie fast eine Minute lang schweigend an, das Gesicht in die Hände gestützt. Der solideste Name auf der Liste war Sebastian Villaorduña, der mit Ramos an diesem Morgen zum ersten Mal den ASVAB-Test absolviert hatte. Sein Ergebnis würde wahrscheinlich jeden Moment online gestellt werden. „Komm schon, Villaorduña“, flehte Beaston.

Icon Vergrößern Ramos (links) spricht mit Villaorduña über seine Job-Optionen. Rechts sitzt Beaston. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post Icon Schließen Schließen Ramos (links) spricht mit Villaorduña über seine Job-Optionen. Rechts sitzt Beaston. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post

Der 23-jährige Rekrut war letztes Jahr aus Peru am Newark Liberty International Airport angekommen, um seine Mutter wiederzusehen, die ihn vor zehn Jahren zurückgelassen hatte. Zunächst erkannte sie ihn nicht. Sie war illegal über die texanische Grenze in die Vereinigten Staaten gekommen, wo sie von Einwanderungsbeamten abgefangen wurde, die sie mit 50 anderen Migrantinnen in eine kalte Zelle steckten. Einige Wochen später verlegte man sie in ein Haftzentrum in Louisiana, wo sie weitere vier Monate blieb. „Der amerikanische Traum“, erinnerte sie sich reumütig. „Aber wir mussten uns damit abfinden.“

Villaorduñas Stiefvater, ein amerikanischer Staatsbürger, hatte ihn unterstützt. Schon bald begann er in einem Restaurant an der Strandpromenade zu arbeiten, das mexikanische und „klassisch-amerikanische“ Gerichte servierte – Burger, Tacos und 14-Dollar-Margaritas –, zubereitet von einem Küchenpersonal, das aus Mittel- und Südamerika stammte. Die 12-Stunden-Schichten ließen wenig Zeit für Geselligkeit.

Ramos erzählte Villaorduña von den Orten, die er seit seinem Eintritt in die Armee besucht hatte: den Grand Canyon, Los Angeles, das Yankee-Stadion. Er hatte Menschen aus dem ganzen Land kennengelernt. „Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Dinge einmal tun könnte“, sagte er. Villaorduña hörte aufmerksam zu. So viele junge Amerikaner betrachteten das Militär als Umweg von dem Leben, das sie sich vorstellten, oder als etwas, das unter ihrer Würde war. Für Villaorduña war der Beitritt zur Armee ein Weg, um sich in jeder Hinsicht in ein Land zu integrieren, das ihm in Peru nicht in Aussicht gestellt worden war.

Villaorduñas Ergebnisse wurden gegen 14.30 Uhr veröffentlicht. Beaston rief Ramos sofort an und teilte ihm die Nachricht mit. „Was hat er bekommen?“ fragte Ramos nervös. „Er hat es gut gemacht“, antwortete Beaston. Ramos rief vor Freude und Erleichterung einen Jubelschrei aus. Villaorduña konnte sich nicht im Juni einschreiben. Er musste sich noch einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Aber wenn er die medizinische Untersuchung bestand, konnte er im Juli eintreten, wenn die Station in Toms River sechs weitere Rekruten aufnehmen würde.

Die Rekrutierer haben die Hoffnung nicht aufgegeben: „Sie sind da draußen“

Beaston war entschlossen, die Station in Toms River nicht in die dunklen Tage zurückfallen zu lassen, in denen sie fast nie ihr monatliches Ziel erreichte. Deshalb war er bis spät in die Nacht aufgeblieben, um eine Präsentation für seine Rekrutierer vorzubereiten, die nun um ihn herum an einem Tisch in der Mitte der Station saßen.

Icon Vergrößern Beaston (Mitte) leitet ein Morgen-Meeting mit seinen Kollegen aus dem Rekrutierungsbüro. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post Icon Schließen Schließen Beaston (Mitte) leitet ein Morgen-Meeting mit seinen Kollegen aus dem Rekrutierungsbüro. Foto: Michael S. Williamson, The Washington Post

„Jemand hat das Licht angeknipst“, sagte er. Die Rekrutierer drehten sich zu einem Bildschirm um, auf dem ein Auszug aus der Rede „Der Mann in der Arena“ des ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt zu sehen war, eine Hommage an diejenigen, die sich „tapfer bemühen“, oft scheitern und immer weiter kämpfen. „Darum geht es doch in diesem Job, oder?“, sagte Beaston zu ihnen. „Es geht darum, immer wieder zu scheitern, um diesen einen Erfolg zu erreichen, dieses ‚Ja‘.“

Als Nächstes wurde ein Video eines U-Boot-Kommandanten gezeigt, in dem er über die Bedeutung der Eigeninitiative sprach. Ihre Situation, so Beaston, sei mit der einer U-Boot-Besatzung vergleichbar, die auf sich allein gestellt unter dem Meer operiere. Beaston und seine Rekrutierer arbeiteten nicht auf einer großen Militärbasis, umgeben von Offizieren. Sie saßen in einem Einkaufszentrum im Zentrum von New Jersey fest. In Washington arbeiteten hochrangige Armeeangehörige daran, Stützpunkte wie Toms River zu unterstützen. Sie führten eine neue Werbekampagne ein und testeten Tools mit künstlicher Intelligenz, von denen sie sich erhoffen, dass sie den Rekrutierern dabei helfen, die vielversprechendsten Kandidaten unter Zehntausenden von Interessenten zu finden.

Beamte gehen davon aus, dass sie das diesjährige Ziel von 55.000 Rekruten deutlich übertreffen werden

Bislang scheinen die Initiativen der Armee dabei zu helfen, sich aus dem Loch zu befreien, das zwei Jahre lang durch Defizite entstanden ist. Beamte gehen davon aus, dass sie das diesjährige Ziel von 55.000 Rekruten um mehrere Tausend übertreffen werden, und haben sich für 2025 ein höheres Ziel gesetzt, auch wenn sie davor warnen, dass die gesellschaftlichen Kräfte ihren Bewerberpool weiter schrumpfen lassen könnten. „Das ist nicht so eine Sache, bei der man sagt, wir haben es irgendwie herausgefunden und können loslegen“, sagte General Randy George, der oberste Offizier der Armee.

Beaston wollte, dass seine Rekruten über den enttäuschenden Monat der Station hinausblicken und sich darauf konzentrieren, wie weit sie gekommen sind. Im letzten Haushaltsjahr erreichte die Station nur 43 Prozent ihres regulären Armeeziels. In diesem Jahr waren es drei Monate vor dem Ende bereits 72 Prozent. Im Juni erhielt die Station zwei weitere Rekrutierer, die Teil einer achtmonatigen Anstrengung waren, landesweit etwa 800 Rekrutierer einzustellen.

„Nächstes Jahr solltet ihr es alle schaffen“, sagte Beaston. „Es wird eine Schlange vor der Rekrutierungsstation in Toms River geben. Ich sage euch. Ich kann es kaum erwarten.“ „Ich wünschte, es wäre so einfach“, antwortete Glass. „Nein, Mann“, versprach Beaston, „wir werden es schaffen“. Draußen fuhren Autos voller Menschen am Bahnhof von Toms River vorbei, auf dem Weg zur Arbeit oder zum Strand – ein typischer Sommermorgen an der Küste von Jersey. „Sie sind da draußen“, sagte Beaston. „Ich weiß es.“ Er und seine Rekrutierer mussten sie nur finden.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.