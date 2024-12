Rekordniveau in zehn Jahren: USA schieben 271.484 Einwanderer in fast 200 Länder ab

Die USA haben im vergangenen Jahr 271.484 Einwanderer in fast 200 Länder abgeschoben. Das hat die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) mitgeteilt, es ist die höchste Zahl seit zehn Jahren, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der Behörde hervorgeht. Die meisten Abgeschobenen hatten die südliche Grenze der USA illegal überquert. Sie gehören zu der Rekordzahl an Menschen, die seit der Pandemie vor autoritären Regimen, Armut und wirtschaftlichem Zusammenbruch in der westlichen Hemisphäre fliehen. Der ICE-Bericht deckt Durchsetzungsmaßnahmen vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September ab.