Russland mischt wieder im US-Wahlkampf mit –raffinierter und breiter als zuvor

Die heimlichen Bemühungen der russischen Regierung, die US-Präsidentschaftswahlen 2024 zu beeinflussen, sind weiter fortgeschritten als in den letzten Jahren – und die bedeutendste ausländische Bedrohung in dieser Phase. So lauten die Warnungen von US-Geheimdienstmitarbeitern. Russlands Aktivitäten „sind ausgeklügelter als in früheren Wahlzyklen“, sagte ein Mitarbeiter aus dem Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste (ODNI) in einem Briefing mit Reportern. ODNI steht für „Office of the Director of National Intelligence“, einem Zusammenschluss aus 18 amerikanischen Organisationen, der von einem hohen Regierungsbeamten geleitet wird.