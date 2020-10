06:52 Uhr

1. FC Düren – FC Bayern München heute live im Free-TV und Gratis-Stream – Wann ist die DFB-Pokal-Übertragung?

1. FC Düren gegen Bayern München heute live im TV und Stream: Das Auftaktspiel des DFB-Pokals findet am 15. Oktober statt. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier. Wird die DFB-Pokal-Partie im Free-TV gezeigt? Hier gibt es die Antwort.

Von Christian Gerngras

Nach dem Dreifacherfolg der Münchner mit der gewonnenen Bundesliga-Saison, dem Triumph in der Champions-League gegen Paris Saint-Germain und mit dem DFB-Pokal-Titel 19/20 in der Tasche geht es für den FC Bayern München nun mit dem Auftaktspiel des DFB-Pokals 20/21 weiter. Der Rekordmeister trifft auf den Fünftligisten FC Düren, der sich im Finale des Mittelrheinpokals gegen Alemannia Aachen durchgesetzt hatte.

Läuft das Spiel Düren – Bayern München live im Free-TV oder nur im Live-Stream bei DAZN oder Sky? Alle Antworten haben wir hier für Sie.

1. FC Düren vs. FC Bayern München: Wann und wo live im Free-TV und Gratis-Stream sehen? Sender und Uhrzeit

Wann findet das Auftakt-Spiel des DFB-Pokals zwischen dem 1. FC Düren und dem FC Bayern München statt? Ursprünglich war es für den 11. September angesetzt, wurde aber auf den 15. Oktober verschoben. Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: 1. FC Düren – FC Bayern München

1. FC – Wann: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 20.45 Uhr

Donnerstag, 15. Oktober 2020, 20.45 Uhr Wo : Schauinsland-Reisen-Arena

: Schauinsland-Reisen-Arena Free-TV: Sport 1

Sport 1 Pay-TV: Sky

Sky Stream: Gratis-Stream von Sport 1

Übertragung im DFB-Pokal, 1. Runde: FC Düren gegen FCB im Live-TV und Online-Stream

Wo die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Düren stattfinden wird, ist bisher noch nicht bekannt. Das Stadion des Fünftligisten wird derzeit umgebaut, weshalb die Münchner nicht in Düren zu Gast sein können. Gegenüber der Bild am Sonntag sprach Vereinspräsident Wolfgang Spelthahn davon, das Heimrecht abgeben zu wollen. Darüber hinaus sagte er: "Für unsere Spieler könnte es ein Riesen-Erlebnis sein, ein Wettkampf-Spiel in der Allianz-Arena zu spielen. Aber da gehören zwei Seiten dazu."

Neben der Übertragung im Free-TV bei Sport 1 bietet der Sender auch einen kostenlosen Live-Stream zum Spiel an. Hier auf dieser Seite können Sie die Partie zwischen Düren und Bayern München im Stream verfolgen.

