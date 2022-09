1. FC Köln - Slovácko in der Conference League 22/23: Alle Infos zur Übertragung

In der Conference League 2022/23 empfängt der 1. FC Köln heute den 1. FC Slovácko. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream finden Sie hier.

Die UEFA Conference League ist mit der Saison 2022/23 in ihr zweites Jahr gestartet. Hinter der Champions League und der Europa League gilt sie als drittwichtigster Wettbewerb für Mannschaften in Europa. Insgesamt nehmen 171 Mannschaften, 32 davon in der Gruppenphase, am Turnier teil. Auf Qualifikation und Play-Offs, folgt der eigentliche Wettbewerb, welcher am 8. September 2022 mit dem ersten Spieltag startete.

Am zweiten Spieltag der Gruppenphase trifft der 1. FC Köln heute auf den 1. FC Slovácko. In der Gruppe D spielen außerdem der OGC Nizza und der FK Partizan Belgrad. Sie wollen das Match im Spielplan der Europa Conference League 2022/23 live mitverfolgen? Hier liefern wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um die Übertragung. Läuft die Partie im Free-TV? Wie liegt der genaue TV-Termin? Und wann ist Anpfiff?

1. FC Köln - Slovácko in der Conference League 22/23: Alles zu Datum, Uhrzeit und Anstoß

Die Partie zwischen Köln und Slovácko findet heute am Donnerstag den 15. September 2022 statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Kölner RheinEnergieStadion.

Video: SID

1. FC Köln vs. 1. FC Slovácko: Übertragung live beim Free-TV-Sender und im Online-Stream

Die Begegnung Köln vs. Slovácko wird es im Free-TV auf RTL zu sehen geben. Zusätzlich können Sie das Spiel auch im kostenpflichtigen Stream von RTL+ anschauen. Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung auf einen Blick:

Spiel: 1. FC Köln - 1. FC Slovácko , Gruppenphase der UEFA Conference League 2022/23 - 2. Spieltag

- , der Conference League 2022/23 - 2. Spieltag Datum: Donnerstag, 15. September 2022

Donnerstag, 15. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: RheinEnergieStadion , Köln

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Die UEFA Conference League 22/23 live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Der Privatsender RTL hat sich bis 2024 die exklusiven Rechte der Europa Conference League Übertragung gesichert - sowohl im Stream als auch im Free-TV. Daher gibt es alle Spiele des Turniers bei RTL zu sehen. Zwar ist der werbefinanzierte Sender grundsätzlich kostenlos, allerdings wird für das Online-Streamen von RTL+ ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Nach einem kostenlosen Probemonat werden im Premium Paket von RTL+ monatlich 4,99 Euro fällig. Wer lieber das Max Paket haben möchte, der kann für jeweils 9,99 Euro in den ersten sechs Monaten, danach 12,99 Euro monatlich, von weiteren Funktionen wie Werbefreiheit, Streams in Originalfassung und seit neuestem auch von RTL+ Musik profitieren.

Köln gegen Slovácko in der Conference League 22/23: Infos und Bilanz der Vereine

Insgesamt haben es 32 Teams in die Gruppenphase der Conference League 22/23 geschafft - darunter auch der 1. FC Köln und der 1. FC Slovácko. Der "Effzeh" ist die einzige deutsche Mannschaft im Turnier. Die Bilanz der beiden Mannschaften ist wiefolgt: Im direkten Vergleich gibt es bisher keine Spiele, das heißt Köln und Slovácko sind sich kicker.de zufolge bisher nicht begegnet.

Lesen Sie dazu auch

In den jeweils letzten zehn Matches zeigt sich Folgendes: Der 1. FC Köln hat vier Siege, vier unentschiedene Spiele und zwei Niederlagen zu verbuchen. Der 1. FC Slovácko kommt zum selben Ergebnis und hat bisher viermal gewonnen, viermal unentschieden gespielt und zwei Spielen verloren. In der Gruppe D der Saison 2022/23 haben bisher alle Teams jeweils eine Partie unentschieden gespielt und damit einen Punkt erreicht.