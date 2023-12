1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung im Free-TV?

Achtelfinale im DFB-Pokal 23/24: Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Die Faszination des DFB-Pokals ist ungebrochen. Die Offenheit dieses Turniers mit seinen Überraschungsmomenten, die David-gegen-Goliath-Duelle, K.o.-Spiele mit ihrem deprimierenden Mangel an Wiedergutmachungs-Chancen - all das macht den Pokal zu den beliebtesten und aufregendsten Fußballwettbewerben in Deutschland. Auch in der aktuellen Spielzeit mussten bereits so einige Bundesligisten mit eingezogener Rute nach Haus fahren. 1. FC Köln, Mainz 05, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, FC Augsburg, Werder Bremen, 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98, Union Berlin und der VfL Bochum sind vor dem anstehenden Achtelfinale schon raus. Und wer hat die großmächtigen Bayern rausgekickt? Kein Geringerer als der Drittligist 1. FC Saarbrücken, der sein nächstes Spiel gegen Eintracht Frankfurt bestreitet. Hier kommen alle Infos zu dem Match.

1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß im Achtelfinale?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Eintracht Frankfurt findet laut DFB-Pokal-Spielplan heute am Mittwoch, 6. Dezember 2023, statt. Anstoß ist um 18 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion.

1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung vom DFB-Pokal 2023/24 findet hauptsächlich im Pay-TV statt - lediglich magere 15 Matches liefern ARD und ZDF im Free-TV. Die Partie zwischen Saarbrücken und Frankfurt gehört leider nicht zu den Auserwählten - sie wird lediglich auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW angeboten. Wer das Spiel live als Bewegtbild verfolgen möchte, ist also auf ein Sky-Abo angewiesen. Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel : 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt , Achtelfinale im DFB-Pokal 2023/24

- , Achtelfinale im DFB-Pokal 2023/24 Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2023

Mittwoch, 6. Dezember 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: Ludwigsparkstadion , Saarbrücken

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal 2023/24, Achtelfinale: 1. FC Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Für Sky-Abstinenzler gibt es eine kostengünstige Alternative: Nutzen Sie einfach unseren Live-Ticker, um das Match zwischen Saarbrücken und Frankfurt hautnah zu verfolgen. Das Datencenter bringt Ihnen alle Infos zum Spiel gratis & franko nach Hause. Ihnen entgeht garantiert nichts – weder Tore noch Strafstöße, keine Karten oder Spielerwechsel. Auch die Startaufstellung liefern wir Ihnen direkt vor dem Anpfiff auf den Monitor. Durch die fortlaufenden Aktualisierungen sind Sie stets in Echtzeit über die aktuellsten Entwicklungen informiert.

Übertragung des DFB-Pokals 23/24: Welche Spiele laufen live auf Sky oder im Free-TV bei ZDF und ARD?

Die Rechte an der Übertragung aller Spiele im laufenden DFB-Pokal liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Zusätzlich zu den Matches aufSky werden das ZDF und die ARD insgesamt 15 Spiele des Turniers im Free-TV ausstrahlen. In den ersten Runden gab es nur jeweils zwei Spiele bei einem der beiden Sender zu sehen. Die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der Eintracht läuft exklusiv bei Sky. Später im Verlauf des DFB-Pokals 23/24 gibt es aber immer mehr Spiele auch im Free-TV zu sehen. Die Big Two übertragen etwa beide Halbfinals und natürlich auch das Finale, das dem Plan nach am 25. Mai 2024 im Olympiastadion zu Berlin ausgetragen wird.

1. FC Saarbrücken und Eintracht Frankfurt: Die Bilanz

Den Kollegen von fussballdaten.de haben wir für diese Infos zu danken: Bisher gab es 21 Begegnungen der beiden Teams auf dem grünen Rasen. Davon konnten die Hessen zehn für sich entscheiden, die Saarländer gewannen dreimal. Unentschieden gingen demnach acht der Matches aus. Torverhältnis: 40:23 zugunsten der Eintracht. Die bisherige Bilanz im DFB-Pokal lautet: Zwei Siege der Frankfurter, kein Sieg für Saarbrücken, ein Unentschieden. Das letzte Spiel der beiden Kontrahenten liegt übrigens schon ziemlich lang zurück: Februar 2005 in der 2. Bundesliga. Auch dieses Spiel endete mit einem Sieg der Männer vom Main (3:0).