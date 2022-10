1. FC Slovácko - 1. FC Köln in der Conference League 22/23: Neuer Termin und Übertragung

Beim Duell 1. FC Slovácko gegen 1. FC Köln in der Conference League 2022/2023 kam es zum Spielabbruch. Wann ist der neue Termin? Wie läuft die Übertragung im TV oder Stream?

Das Spiel 1. FC Slovácko - 1. FC Köln dauerte am 27. Oktober sieben Minuten - dann musste es abgebrochen werden, weil durch starken Nebel kaum noch etwas zu sehen war. Nach dem Spielabbruch wird die Partie in der Conference League aber direkt am 28. Oktober nachgeholt. Hier erfahren Sie die Uhrzeit und bekommen die Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Slovácko und Köln in der Conference League 22/23: Alles zu Datum, Uhrzeit und Anstoß

Das Spiel zwischen Slovácko und Köln wird am 28. Oktober ab 13 Uhr nachgeholt. Oder besser gesagt: Es wird fortgesetzt. Die Uhr startet nämlich direkt wieder in der 8. Spielminute.

1. FC Slovácko vs. 1. FC Köln: Übertragung im TV und Stream?

Grundlegend gilt: Alle Rechte der Übertragung der UEFA Conference League liegen bis 2024 beim Privatsender RTL. Wie schon in der Vorsaison laufen die wichtigsten Highlight-Spiele und alle Spiele mit deutscher Beteiligung in voller Länge im Live-Stream auf RTL+. Vereinzelt werden auch Spiele der Conference League live bei RTL übertragen, das hier angekündigte Spiel gehört aber allerdings nicht zu den Live-Übertragungen.

Das Spiel zwischen dem 1. FC Slovácko und dem 1. FC Köln können Sie auch am 28. Oktober im Live-Stream bei RTL+ ansehen. Für die Nutzung des Streams fallen allerdings Kosten an. Nach einem kostenlosen Probemonat entstehen monatliche Kosten von 4,99 Euro.

Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung auf einen Blick:

Spiel: 1. FC Slovácko vs. 1. FC Köln , Gruppenphase der UEFA Conference League 2022/23 - 5. Spieltag

vs. , Gruppenphase der Conference League 2022/23 - 5. Spieltag Datum: Freitag, 28. Oktober 2022

Freitag, 28. Oktober 2022 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: " Městský fotbalový Miroslava Valenty"-Stadion

Městský fotbalový Miroslava Valenty"-Stadion Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Slovácko gegen Kön in der Conference League 22/23: Infos und Bilanz der Vereine

Das Spiel zwischen dem 1. FC Slovácko und dem 1. FC Köln könnte entscheidend für die Gruppenphase der Conference League sein. Nach vier Spieltagen stehen die beiden Teams punktgleich da, lediglich das bessere Torverhältnis bringt die Kölner auf Platz 3. Mit einem Torverhältnis von -2 steht Slovácko auf dem letzten Tabellenplatz. Angeführt wird die Gruppe D von Partizan mit acht Punkten, gefolgt von Nizza mit fünf Punkten.

In dieser Saison treffen die beiden "FC's" nicht das erste Mal aufeinander. Am zweiten Spieltag gewannen die Kölner zu Hause mit 4:2. Zur Pause führte das Team von Steffen Baumgart bereits mit 2:0. Die Torschützen aus Kölner Sicht waren: Adamyan (Minute 11) und Dietz (Minute 42). Die Tschechen holten den 0:2 Rückstand allerdings wieder auf. Die Tore erzielten dabei Kalabiska (Minute 49) und Petrzela (Minute 53). Dennoch konnten die Kölner durch die Tore von Ljubicic ( Minute 65 und 74) den Sieg nachhause holen.

Das sind die Ergebnisse von Slovácko und Köln aus der bisherigen Conference League Saison: