1860 München - FC Ingolstadt live im TV und Stream - Übertragung heute am 4.7.20

1860 München spielt heute am 4.7.20 in der 3. Liga gegen FC Ingolstadt. So läuft die Übertragung live im Free-TV und Stream.

1860 München - FC Ingolstadt live im TV und Stream: Hier gibt es die Infos zur Übertragung in der 3. Liga heute am Samstag, 4.7.20. Läuft die Partie auch im Free-TV?

Von Carla Gospodarek

Beim Fußball heute am Samstag, 4.7.20, wird in der 3. Liga das Spiel 1860 München gegen FC Ingolstadt live im TV und Stream gezeigt. Der BR überträgt die Spiele der Löwen gelegentlich kostenlos im Free-TV und in seinem Live-Stream - auch am 4.7.20.

Hier gibt es die Infos zur Übertragung:

Spieltag: Samstag, 4.7.20

Anpfiff: 14 Uhr

Free-TV/ Fernsehen : BR

: Pay-TV: MagentaSport (Sat) & MagentaSport HD

(Sat) & HD kostenloser Live-Stream: BR-Live-Stream

kostenpflichtiger Online-Stream: MagentaSport & MagentaSport HD

Die Begegnungen der 3. Liga werden nur teilweise im Fernsehen übertragen. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender MDR, WDR, NDR oder BR zeigen das Fußballspiel, das regional besonders interessant ist. Zudem sehen Fans von 1860 München alle Spiele live mit einem MagentaSport-Abo der Telekom. Wo das nächste Spiel der Sechzger live zu sehen ist, erfahren Sie immer aktuell bei uns. (AZ)

