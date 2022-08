1860 München - Meppen: Live-Übertragung der 3. Liga im TV und Stream

In der 3. Liga steht das Spiel 1860 München gegen Meppen an. Hier gibt es die Infos rund um den Termin, die Uhrzeit und die Übertragung live im TV oder Stream.

In der 3. Fußball-Bundesliga treffen am Dienstag der TSV 1860 München und der SV Meppen aufeinander. Beide Clubs sind gut in die neue Saison gestartet und hoffen nun, ihren Erfolg auch am Dienstag fortsetzen zu können.

Für alle Fans der dritten Liga haben wir hier im Artikel alle Infos rund um die Live-Übertragung des Spiels sowohl im TV als auch im Stream zusammengetragen. Außerdem haben wir einige Infos zur bisherigen Bilanz der Partie zwischen den 1860ern und Meppen für Sie parat.

TSV 1860 München - SV Meppen: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel findet am Dienstag, dem 9. August, statt. Es ist der 3. Spieltag der 3. Fußball-Bundesliga. Sowohl für den TSV 1860 München als auch für den SV Meppen besteht die Möglichkeit, dass sie auch nach dem Spiel am Dienstag noch ungeschlagen in dieser Saison sind. Insbesondere die Münchner Löwen haben das Momentum auf ihrer Seite. Denn sie sind nicht nur ungeschlagen, sie haben bisher beide Spiele dieser Saison gewonnen. Meppen hat gegen Oldenburg hingegen unentschieden gespielt. Außerdem findet das Match am Dienstag im Grünwalder Stadion der Münchner statt.

Wenn also um 19.00 Uhr Anpfiff ist, dann wird der TSV 1860 München versuchen, seine Siegessträhne fortzusetzen. Fest steht allerdings, dass es ihm der SV Meppen nicht leicht machen wird.

Termin: 9. August

Uhrzeit : 19.00 Uhr

: 19.00 Uhr Ort: Grünwalder Stadion

Live-Übertragung von 1860 München vs. Meppen im TV und Stream

Die Übertragung der 3. Liga 2022/23 findet sowohl im TV als auch Live-Stream statt. Einige der Spiele werden auch im Free-TV ausgestrahlt. Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Meppen gehört jedoch nicht dazu.

Die Rechte an der Ausstrahlung der meisten Spiele der 3. Fußball-Bundesliga hat immer noch Magenta TV. Der Pay-TV Sender bietet seinen Kunden alle Spiele der 3. Liga im TV. Wer das Angebot nutzen möchte, der benötigt allerdings ein Abo. Ein solches Abo für das Angebot von Magenta-Sport kostet ab 4,95 Euro im Monat.

Mit einem solchen Abo sind die Spiele der 3. Liga auch über den Streamingdienst von Magenta-TV zu sehen. Damit ist es auch möglich, das Spiel 1860 München - Meppen live im Internet zu streamen.

Übertragung 1860 München vs. Meppen:

Free-TV: -

Pay-TV: Magenta TV

Live-Stream: Magenta-TV

1860 München gegen Meppen: Bilanz der Partie

Die beiden Vereine sind in den vergangenen 30 Jahren genau 10 mal aufeinandergetroffen. Anfangs standen sie sich noch in der 2. Bundesliga gegenüber. Doch erst seit auch der TSV 1860 München 2017 in die 3. Liga abgestiegen ist, treffen die beiden Vereine regelmäßig aufeinander. Die Hälfte der seitdem gespielten Spiele zwischen den beiden Vereinen endete allerdings in einem unentschieden. Es ist aus vergangenen Begegnungen also keinesfalls abzuleiten, welcher der beiden Vereine die besseren Chancen hat. Zumal insbesondere die letzten drei Partien allesamt 1:1 ausgegangen sind.

Doch die Münchner hatten einen hervorragenden Saisonstart und werden an vergangene Erfolge in höheren Ligen anknüpfen wollen. Allerdings war die Bilanz der Münchner gegen den SV Meppen auch in der 2. Liga nicht viel anders als in der 3. Liga.