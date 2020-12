vor 21 Min.

2. Bundesliga 2020/21, Spieltag 10 heute live: Übertragung im TV & Stream - DAZN, Sky oder Free-TV?

2. Bundesliga 2020/21 heute live im TV und Online-Stream sehen: Werden die Partien der 2. Liga live im Free-TV übertragen oder im Pay-TV auf DAZN, Sky oder Amazon? Alle Infos zur Live-Übertragung finden Sie hier.

Die 2. Bundesliga befindet sich in der Saison 20/21. Wo Sie die Partien der 2. Liga im TV und Stream sehen können, das erfahren Sie hier. Auf Sky, DAZN oder Amazon?

2. Bundesliga 2020/21: Übertragung in TV & Live-Stream

Alle Spiele der 2. Bundesliga können wie in der vergangenen Saison auf dem Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden. Der Bezahl-TV-Anbieter überträgt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv. Highlight-Videos der 2. Bundesliga und die Sky-Konferenz sorgen dafür, dass Fans kein Spiel verpassen. Über Sky Go steht Fußballfans zudem ein Live-Stream der Partien der 2. Liga zur Verfügung. Wer auf eine Ausstrahlung im kostenlosen Free-TV hofft, hat die Möglichkeit, sich die Zusammenfassungen auf Sport1, in der Sportschau der ARD oder dem aktuellen Sportstudio des ZDF anzusehen.

Sky: Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga

Sky Go : Live-Stream für alle Partien der 2. Liga

: Live-Stream für alle Partien der 2. Liga Free-TV: Zusammenfassungen auf Sport1 und auf ARD / ZDF in der Sportschau und im aktuellen Sportstudio

Ausblick auf die TV-Rechte ab der Saison 2021/22 bis 2024/25

Die Rechte für die Fußball-Bundesliga sind von der Deutschen Fußball Liga (DFL) neu vergeben worden. Auch ab der Spielzeit 20/21 bleibt der Münchner Sender Sky wichtigster Partner des deutschen Profi-Fußballs. Sky erwarb die Rechte für alle Einzelspiele der 2. Bundesliga, außerdem laufen die Konferenzen und die Relegation bei Sky. Ab der Saison 2021/22 werden zudem die neu eingeführten Spiele der 2. Liga am Samstagabend von Sky ausgestrahlt.

Die Montagsspiele wird es ab der Saison 21/22 nicht mehr geben, gestrichen sind auch fünf Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr. Pro Saison finden am Sonntag nun elf Spiele um 19.30 Uhr statt. Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt insgesamt 106 Spiele, darunter die Spiele des Freitagabends und die Partien am Sonntag um 15.30, 17.30 und 19.30 Uhr. Die ARD-Sportschau und das aktuelle Sportstudio im ZDF bleiben den Fans erhalten.

Übertragung in TV & Stream: Vereine der 2. Liga

Hier finden Sie immer aktuelle Infos zur Übertragung der HSV- und Nürnberg-Spiele:

2. Bundesliga 2020/21: Live vor Zuschauern & Fans im Stadion?

Die deutsche Fußball-Liga hat Richtlinien für die Entwicklung von Hygiene- und Sicherheitskonzepten für die Bundesliga-Vereine herausgegeben. Die Clubs erarbeiten gemeinsam mit den örtlichen Gesundheitsämtern Maßnahmen für die Sicherheit der Zuschauer. Einig sind sich die Vereine in folgenden Aspekten: Es gibt keine Stehplätze, keinen Alkoholausschank und keine Gästefans auf der Tribüne. Personalisierte Tickets sind in den Stadien Pflicht, um das Infektionsgeschehen adressbasiert nachverfolgen zu können. Die Konzepte der Vereine müssen von den örtlichen Gesundheitsämtern genehmigt werden. Aufgrund des starken Infektionsgeschehens sind Zuschauer aktuell jedoch wieder komplett ausgeschlossen. (AZ)

