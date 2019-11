17:29 Uhr

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid heute live im TV und Stream: Sky oder DAZN?

Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid live im TV und Stream: Wie läuft die Übertragung am Mittwoch, 6.11.19? Wir informieren über Termin und TV-Sender: DAZN oder Sky?

Heute am Mittwoch, 6.11.19, muss Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid ran. Hier erhalten Sie alle Infos rund um die Übertragung der Partie live im TV und Stream.

Bisher konnte Leverkusen in der CL 2019/20 noch kein Spiel gewinnen und belegt damit in der Gruppe den letzten Platz. Gegen Atlético sollen heute die ersten drei Punkte her. Im Hinspiel haben die Leverkusener allerdings mit 0:1 verloren.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel Bayer Leverkusen - Atlético Madrid live im TV und Stream sehen. Welcher TV-Sender zeigt es in voller Länge: Sky oder DAZN?

Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid live im TV und Stream - Übertragung und TV-Sender heute am 6.11.19: Sky oder DAZN?

Hier die Infos zum Spiel Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid in der Champions League:

Wer: Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

- Wann: Mittwoch, 6.11.19, 21 Uhr

Wo: BayArena

Live: Live-Stream auf DAZN , TV in der Sky-Konferenz

Champions League live: Bayer Leverkusen - Atlético Madrid im TV und Live-Stream: Sender und TV-Termine

Hier finden Sie den Spielplan von Leverkusen in der Champions League Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase und alle weiteren Termine der CL.

18. September - 21 Uhr: Leverkusen - Lokomotive Moskau, live auf DAZN

1. Oktober - 21 Uhr: Juventus Turin - Bayer 04, live auf Sky

22. Oktober - 18.55 Uhr: Uhr Atletico Madrid - Leverkusen, live auf DAZN

6. November - 21 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Atletico Madrid, live auf DAZN

26. November - 18.55 Uhr: Lokomotive Moskau - Bayer 04, live auf DAZN

11. Dezember - 21 Uhr: Bayer Leverkusen - Juventus Turin, live auf DAZN

Bayer in der Champions League: Alle Termine für Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle Termine und den Spielplan von Bayer 04 Leverkusen in der CL 2019/20 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum Champions League-Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte der Champions League 2019/20: Diese Leverkusen-Spiele laufen bei DAZN oder Sky - kein Free-TV oder Gratis-Stream

Wie in den letzten Jahren teilen sich DAZN und Sky (SkyGo) die TV-Rechte an der CL auf. So können Zuschauer auch dieses Jahr nur bezahlt auf beiden Sendern CL schauen. Basis der Verteilung ist ein schwierig zu durchschauendes Picking-System, das Fans jedoch nicht im Detail kennen müssen. Hier finden Sie alle Informationen zur Live-Übertragung der Champions League-Spiele von Bayer 04 Leverkusen live in TV, Fernsehen und Stream und alle Informationen, ob Sky oder DAZN den entsprechenden Spieltag live übertragen.

