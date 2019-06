vor 57 Min.

Boris Beckers Schätze werden zwangsversteigert

Pokale, Medaillen und Socken: In London werden Andenken der Tennis-Legende werden versteigert. Der reagiert mit Sarkasmus auf die Aktion.

Von Katrin Pribyl

Wenn kommende Woche das prestigeträchtigste Tennis-Turnier in Wimbledon beginnt und die weltbesten Spieler zwei Wochen lang um die wertvollen Trophäen aufschlagen, haben es betuchte Sportmuffel dieses Jahr leichter. Sie können auch ohne körperliche Anstrengungen Pokale ergattern. Nur unweit des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs werden in einer Londoner Galerie ab Montagabend einige der berühmten Preise versteigert.

Boris Becker hat sie einst triumphierend in den Tennishimmel gestemmt – damals, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als Wimbledon sein "Wohnzimmer" war – und er selbst eine Legende. 1985 hatte er das Turnier im Alter von nur 17 Jahren erstmals gewonnen.

Auch ein Bambi und ein US-Open-Pokal sind zu haben

Nun werden einige der Trophäen sowie etliche andere Memorabilien aus Beckers Besitz zwangsversteigert. 82 Stücke kommen unter den Hammer. Neben Schlägern, Uhren, Fotos und einer Replika des Wimbledon-Pokals sind eine Goldene Kamera, ein Bambi und eine Nachbildung des US-Open-Pokals zu erstehen.

Beckers Schätze: Das sind die Trophäen und Repliken, die online beim Auktionshaus Wyles Hardy & Co versteigert werden. Bild: Wyles Hardy & Co/dpa

Unter den Gegenständen befänden sich "unglaublich persönliche", hieß es schon im vergangenen Jahr. Damals konnten die Anwälte die Auktion in letzter Minute verhindern – zur Freude des Ex-Profis, der not amused auf die Zwangsversteigerung reagierte. "Vielleicht wollen sie auch noch meine Unterwäsche verkaufen", meinte er sarkastisch. Zumindest ein Paar getragener Socken ist tatsächlich im Angebot.

Ein Londoner Gericht hatte Becker 2017 für zahlungsunfähig erklärt

Im Juni 2017 war Becker von einem Konkursgericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Um Geld für die Gläubiger einzutreiben, wiesen die Treuhänder der Insolvenzmasse ein Auktionshaus an, die Besitztümer des 51-Jährigen meistbietend zu veräußern. Dass die Auktion ausgerechnet während Wimbledon läuft? Eher kein Zufall.

