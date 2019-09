vor 17 Min.

Borussia Dortmund - Barcelona live in TV & Live-Stream sehen

Borussia Dortmund (BVB) empfängt am ersten Spieltag der Champions League Saison 2019/2020 den FC Barcelona. Das Top-Duell der Champions League gibt es live in TV, Fernsehen und Stream. Sky oder DAZN oder gar im Free-TV?

Mit dem Hammerspiel BVB - Barcelona startet die Champions League-Saison aus deutscher und spanischer Sicht. Borussia Dortmund empfängt daheim am 17. September 2019 den FC Barcelona (Barca) am ersten Spieltag der Gruppenphase. Wir verraten, ob das Spiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen ist. Gibt es einen Gratis-Stream und eine Übertragung im Free-TV oder ist das Spiel nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN zu sehen?

Borussia Dortmund hat seinen Kader nicht für die Bundesliga und den Angriff auf den FC verstärkt, der BVB will auch in der Champions League wieder eine stärkere Rolle spielen. Dabei helfen sollen unter anderem Julian Brandt, Mats Hummels, Thorgan Hazard, Nico Schultz und Paco Alcacer.

Personalsituation: Barcas Superstar Lionel Messi ist nach langer Zwangspause ins Training zurückgekehrt, doch spielt er auch? "Er hat einen guten Eindruck gemacht", sagte Barca-Coach Ernesto Valverde am Montag, "wir werden es morgen entscheiden." Dagegen fällt der Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé aus. Dortmund muss auf Nico Schulz verzichten. Coach Lucien Favre hofft jedoch noch auf eine Rückkehr von Lukasz Piszczek.

Hier finden Sie alle Informationen zu den kommenden Spielen und Terminen des BVB in der CL 2019/2020 und alle Infos rund um die Live-Übertragung.

Borussia Dortmund (BVB) - Barcelona (Barca) heute live in TV und Stream sehen: Sky oder DAZN?

BVB - Barca live sehen: Eine kostenlose Übertragung live in TV und Fernsehen ohne Anmeldung und umsonst im Free-TV und Gratis-Stream gibt es nicht - zumindest legal. Das Spiel Dortmund - Barcelona ist nur im Pay-TV zu sehen und zwar auf Sky und SkyGo (live im Stream) und somit nicht auf dem Online-Streaming-Portal DAZN.

Wer: Borussia Dortmund (BVB) - FC Barcelona (Barca)

Wann: Heute Abend, 17. September 2019, 21 Uhr

Wo: Dortmund, Signal Iduna Park

Live: Sky und SkyGo

Borussia Dortmund in der Champions League live: TV-Termine, Spielplan & anstehende Spiele

Hier finden Sie alle weiteren Termine und den Spielplan von Borussia Dortmund in der Champions League Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase.

17. September, 21 Uhr: BVB vs. FC Barcelona, live auf Sky

2. Oktober, 18.55 Uhr: Slavia Prag vs. Borussia Dortmund, live auf Sky

23. Oktober, 21 Uhr: Inter Mailand vs. BVB, live auf Sky

5. November, 21 Uhr: BVB vs. Inter Mailand, live auf DAZN

27. November, 21 Uhr: FC Barcelona vs. Borussia Dortmund, live auf Sky

10. Dezember, 21 Uhr: BVB vs. Slavia Prag, live auf DAZN

BVB in der CL: Alle Termine - Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale bis Finale

Hier finden Sie nach der Gruppen-Phase alle anstehenden Termine und den Spielplan von Borussia Dortmund in der CL-Saison 2019/20 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

Champions League 2019/20: Die TV-Rechte - Diese Spiele zeigen Sky oder DAZN

Die TV-Rechte an der Champions League liegen auch 2019/2020 bei den beiden Pay-TV-Sendern Sky (SkyGo) und DAZN. Und vor jedem Spiel fragen sich die Fans, zeigt Sky oder DAZN die Partie des Lieblingsclubs, in diesem Fall Borussia Dortmund (BVB). Grundlage bildet ein kompliziertes Picking-System, das Sie aber nicht kennen müssen. Hier erfahren Sie immer direkt und schnell, wo und wie Borussia Dortmund in der Champions League live in TV, Fernsehen und Stream gesehen werden kann und ob Sky oder DAZN sendet. Eine Übertragung, die kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung funktioniert, gibt es nicht. Auch ein Gratis-Stream wird nicht geboten, jedenfalls auf legale Weise.

