Borussia Dortmund vs. Lazio Rom im Free-TV & Stream? BVB-Übertragung am 20.10.20

Borussia Dortmund trifft am ersten Tag der Gruppenphase der Champions League 2020/21 auf Lazio Rom. Wo das Spiel am 20.10.2020 live im TV oder Stream übertragen wird, auf DAZN, Sky oder im Free-TV, das erfahren Sie hier.

Lazio vs. Borussia Dortmund: Borussia Dortmund startet mit einem Auswärtsspiel gegen Lazio Rom in die Champions-League-Saison 2020/21. Anpfiff der Partie im Stadio Olimpico in Rom ist um 21.00 Uhr. Weitere Gegner der Borussen in der Gruppe F sind der FC Brügge und Zenit St. Petersburg.

Wo Sie die Spiele von Borussia Dortmund live im Fernsehen, TV & Stream verfolgen können, das erfahren Sie hier. Werden die Partien im Free-TV ausgestrahlt oder übertragen die Streaming-Anbieter DAZN oder Sky?

Borussia Dortmund - Lazio Rom live im TV und Stream - Free-TV? Übertragung und Sender in der Champions League

Gruppenphase, 1. Hauptrunde:

Partie : Lazio Rom - Borussia Dortmund

: - Wann : 20.10.2020, ab 21 Uhr

: 20.10.2020, ab 21 Uhr Wo : Stadio Olimpico , Rom

: Stadio , TV-Übertragung: live auf Sky

Die Gruppenphase der CL live in Stream & TV: Spieltage & Termine von Borussia Dortmund

1. Spieltag : 20. Oktober 2020, 21 Uhr, Lazio Rom - Borussia Dortmund , Sky

: 20. Oktober 2020, 21 Uhr, - , Sky 2. Spieltag : 28. Oktober 2020, 21 Uhr, Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg , Sky

: 28. Oktober 2020, 21 Uhr, - Zenit , Sky 3. Spieltag : 4. November 2020, 21 Uhr, FC Brügge - Borussia Dortmund , Sky

: 4. November 2020, 21 Uhr, - , Sky 4. Spieltag : 24. November 2020, 21 Uhr, Borussia Dortmund - FC Brügge , DAZN

: 24. November 2020, 21 Uhr, - , 5. Spieltag : 2. Dezember 2020, 21 Uhr, Borussia Dortmund - Lazio , Sky

: 2. Dezember 2020, 21 Uhr, - , Sky 6. Spieltag: 8. Dezember 2020, 18.55 Uhr, Zenit - Borussia Dortmund , DAZN

Borussia Dortmund in der CL 20/21: Die Spiele live im TV & Stream auf DAZN/Sky? Oder im Free-TV?

Wann sind die Partien von Borussia Dortmund für Fans im Free-TV oder Stream zu sehen? Werden die Spiele kostenfrei übertragen? Die Rechte für die CL-Saison 2020/21 sicherten sich die kostenpflichtigen Streaming-Anbieter Sky und DAZN. Sie übertragen die CL-Partien im Wechsel, Sky sendet vier, DAZN zwei Spiele. Das Heimspiel der Borussen gegen den FC Brügge am 24. November und die Partie Zenit vs. Borussia Dortmund am 8. Dezember überträgt DAZN, alle anderen Partien der Gruppenphase sind auf Sky zu sehen.

Wie hat Borussia Dortmund in der UEFA Champions League gespielt? History, Ergebnisse & Resultate

Borussia Dortmund hat in der Champions League insgesamt an 140 Spielen teilgenommen, 65 Siege und 47 Niederlagen davongetragen. Im Jahr 1997 gewann Borussia Dortmund die Champions League - damals wählte sie der internationale Verband der Sportjournalisten außerdem zur Welt-Mannschaft des Jahres. 2013 stand des Team von Borussia Dortmund erneut im Finale der Champions-League.

Borussia Dortmund tritt in der Champions League und im aktuellen Kader mit Marco Reus als Kapitän, Mats Hummels als Stellvertreter und dem Schweizer Lucien Favre als Trainer an.

