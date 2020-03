13:03 Uhr

Boston Marathon 2020: Corona, Datum, Strecke & Live-TV

Findet der Boston Marathon 2020 statt - oder droht die Absage wegen Corona? Hier alle Infos zum Marathon: Termin, Datum und Uhrzeit plus Strecke, Start und Ziel sowie alles zur Übertragung live in TV und Stream.

Heuer findet der Marathon von Boston übrigens am 20. April statt.

Der Boston Marathon ist ein Jahr für Jahr ausgetragener Marathon, der von mehreren Städten im Großraum Boston im Osten Massachusetts, USA, veranstaltet wird. Es findet stets am "Patriots Day" statt, dem 3. Montag im April. Der Boston Marathon ist der älteste jährliche Marathon der Welt und gilt als eines der bekanntesten Straßenrennen weltweit. 1897 begann die Veranstaltung, inspiriert vom Erfolg des ersten Marathonwettbewerbs, bei den Olympischen Sommerspielen 1896. Er ist einer von 6 World Marathon Majors. Sein Verlauf erstreckt sich von Hopkinton im südlichen Middlesex County bis zum Copley Square in Boston.

Boston Marathon 2020: Droht die Absage wegen dem Corona-Virus?

Der Bostoner Sportverband arbeitet in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadt und des Bundesstaates daran, einen sicheren und erfolgreichen Boston-Marathon 2020 zu gewährleisten. Die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) werden laut öffentlicher Bekanntmachung sorgfältig beobachtet und die gewonnenen Informationen in die Planung für den Boston-Marathon 2020 einbezogen. Der B.A.A. will die Situation weiterhin genau beobachten. Ob der Boston-Marathon wegen des Corona-Virus abgesagt wird, steht also noch aus. Wir aktualisieren.

Boston Marathon 2020: Zeitplan, Termine, Datum und Uhrzeit

Der Marathon von Boston findet am 20. April 2020 statt. Er startet für die Läufer um etwa 9.45 Uhr Ortszeit.

Boston Marathon 2020: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream?

Die Marathon-Fans fragen sich, ob Boston 2020 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein wird - und ob man den Lauf kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream verfolgen kann. Aktuell ist nur klar, dass man den Marathon-Lauf bei NBC Sports und im lokalen TV bei WBZ-TV sehen kann. Über die internationalen Senderechte schweigt sich der Veranstalter noch aus.

Boston Marathon 2020: Zeitverschiebung und Zeitunterschied

Deutschland liegt fünf Stunden vor Boston (Massachusetts, USA). Ist es bei uns also 13 Uhr, ist es in Boston erst 8 Uhr am Morgen.

Boston Marathon 2020: die Strecke

Hier finden Fans des Marathon-Sports alle Infos zu Start, Ziel, Strecke und Rennverlauf.

