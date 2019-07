10:08 Uhr

Boxlegende Manny Pacquiao gewinnt WBA-Titel gegen Thurman

Manny Pacquiao hat seiner glanzvollen Karriere einen weiteren Titel hinzugefügt. Er holte den WBA-Titel im Weltergewicht gegen Keith Thurman.

Pacquiao bezwang am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas den Amerikaner Keith Thurman nach Punkten (115:112, 115:112, 113:114) und nahm ihm damit den Super-WM-Titel des Verbandes WBA im Weltergewicht ab. "Es hat Spaß gemacht. Ich denke, wir haben die Fans heute Abend glücklich gemacht, weil es ein guter Kampf war", sagte Pacquiao.

Pacquiao schlug seinen bis dahin ungeschlagenen, zehn Jahre jüngeren Gegner bereits in der ersten Runde zu Boden. Danach war der Kampf allerdings weitestgehend offen, so dass am Ende ein knappes 2:1-Urteil zugunsten von Pacquiao stand, der auch WBA-Weltmeister in dieser Klasse ist.

Für Pacquiao war es der 62. Sieg in seinem 71. Profikampf, 39 davon durch K.o. Der Boxer gilt auf den Philippinen als Volksheld. Manny Pacquiao (Philippinen) ist bereits 40 Jahre alt, sein Debüt hatte er im Jahr 1995. Er gewann in seiner Karriere 60 Kämpfe, davon 39 durch Knockout. Sieben Mal musste Pacquiao eine Niederlage einstecken, zweimal endete ein Kampf unentschieden.

Manny Pacquiao gewann schon in sieben Gewichtsklassen

Begleitet von großem Medieninteresse bestritt Pacquiao unter anderem 2015 einen Kampf gegen die Boxlegende Floyd Mayweather, den er in einem unspektakulären Duell nach Punkten verlor. Das weltweit vermarktete Duell mit horrenden Eintrittspreisen war ausschließlich im Pay-TV ausgestrahlt worden. In Deutschland kostete ein TV-Zugang bis zu 30 Euro.

Der Boxer hat seit Mai 2016 einen Sitz im Senat des südostasiatischen Inselstaates. Pacquiao gewann in seiner Karriere Weltmeisterschaften in sieben Gewichtsklassen.

