Bundesliga-Spielplan: Termine und Uhrzeiten der ersten sechs Spieltage

Die Bundesliga-Saison 2019 / 2020 startet am 16. August. Hier finden Sie den neuen Spielplan mit Terminen und Uhrzeiten im Überblick.

Nun stehen die Uhrzeiten für die Spiele an den ersten sechs Tagen der neuen Bundesliga-Saison fest. Der erste Termin im neuen Spielplan ist der Auftakt zwischen dem Meister FC Bayern München und Hertha BSC am 16. August ab 20.30 Uhr. Der FC Augsburg startet am Samstag ab 15.30 Uhr auswärts gegen Borussia Dortmund in die neue Saison.

Hier finden Sie den Bundesliga-Spielplan für die ersten sechs Tage im Überblick.

Bundesliga-Spielplan 2019 / 2020: Termine und Uhrzeiten an den Spieltagen 1 bis 6

1. Spieltag

Freitag, 16.08.2019:

20.30 Uhr: Bayern München - Hertha BSC

Samstag, 17.08.2019:

15.30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Augsburg

15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07

15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

15.30 Uhr: Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

15.30 Uhr: SC Freiburg - FSV Mainz 05

18.30 Uhr: Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04

Sonntag, 18.08.2019:

15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim

18.00 Uhr: 1. FC Union Berlin - RB Leipzig

2. Spieltag

Freitag, 23.08.2019:

20.30 Uhr: 1. FC Köln - Borussia Dortmund

Samstag, 24.08.2019:

15.30 Uhr: 1899 Hoffenheim - Werder Bremen

15.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen

15.30 Uhr: FSV Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach

15.30 Uhr: FC Augsburg - 1. FC Union Berlin

15:30 Uhr: SC Paderborn 07 - SC Freiburg

18.30 Uhr: FC Schalke 04 - Bayern München

Sonntag, 25.08.2019:

15.30 Uhr: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

18.00 Uhr: Hertha BSC - VfL Wolfsburg

3 . Spieltag

Freitag, 30.08.2019:

20.30 Uhr: Bor. Mönchengladbach - RB Leipzig

Samstag, 31.08.2019:

15.30 Uhr: Bayern München - FSV Mainz 05

15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim

15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - SC Paderborn 07

15.30 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Köln

15.30 Uhr: FC Schalke 04 - Hertha BSC

18.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund

Sonntag, 01.09.2019:

15.30 Uhr: Werder Bremen - FC Augsburg

18.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf

Die Platzierungen des FC Augsburg in der Bundesliga 1 / 8 Zurück Vorwärts Saison 2011/12 15 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 17) 38 Punkte am Saisonende (Platz 14)

Saison 2012/13 9 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 17) 33 Punkte zum Saisonende (Platz 15

Saison 2013/14 24 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 8) 52 Punkte zum Saisonende (Platz 8)

Saison 2014/15 27 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 6) 49 Punkte zum Saisonende (Platz 5)

Saison 2015/16 19 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 12) 38 Punkte zum Saisonende (Platz 12)

Saison 2016/17 18 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 13) 38 Punkte zum Saisonende (Platz 13)

Saison 2017/18 24 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 9) 41 Punkte zum Saisonende (Platz 12)

Saison 2018/19 32 Punkte zum Saisonende (Platz 15)

4. Spieltag

Freitag, 13.09.2019:

20.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg

20.30 Samstag, 14.09.2019:

15.30 Uhr: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

15.30 Uhr: FSV Mainz 05 - Hertha BSC

15.30 Uhr: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt

15.30 Uhr: 1. FC Köln - Bor. Mönchengladbach

15.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - Werder Bremen

18.30 Uhr: RB Leipzig - Bayern München

Sonntag, 15.09.2019:

15.30 Uhr: 1899 Hoffenheim - SC Freiburg

18.00 Uhr: SC Paderborn 07 - FC Schalke 04

5. Spieltag

Freitag, 20.09.2019:

20.30 Uhr: FC Schalke 04 - FSV Mainz 05

Samstag, 21.09.2019:

15.30 Uhr: Bayern München - 1. FC Köln

15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin

15.30 Uhr: Hertha BSC - SC Paderborn 07

15.30 Uhr: SC Freiburg - FC Augsburg

18.30 Uhr: Werder Bremen - RB Leipzig

Sonntag, 22.09.2019:

15.30 Uhr: Bor. Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf

18.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Montag, 23.09.2019:

20.30 Uhr: VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim

6. Spieltag

Freitag, 27.09.2019:

20.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Samstag, 28.09.2019:

15.30 Uhr: RB Leipzig- FC Schalke 04

15.30 Uhr: 1899 Hoffenheim - Bor. Mönchengladbach

15.30Uhr: FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg

15.30 Uhr: FC Augsburg - Bayer Leverkusen

15.30 Uhr: SC Paderborn 07 - Bayern München

18.30 Uhr: Borussia Dortmund - Werder Bremen

Sonntag, 29.09.2019:

15.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

18.00 Uhr: 1. FC Köln - Hertha BSC

