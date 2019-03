vor 37 Min.

CAS-Urteil: Stefan Luitz darf Weltcup-Sieg behalten

Dem Allgäuer wurde sein erster Weltcup-Sieg aberkannt, weil er zwischen den Läufen Sauerstoff inhaliert hatte. Nun steht fest: Das war rechtens.

Von Andreas Kornes

Der Allgäuer Skirennfahrer Stefan Luitz darf seinen Weltcupsieg von Beaver Creek behalten. Den dortigen Riesenslalom hatte der Technik-Spezialist Anfang Dezember überraschend gewonnen – es war sein erster Sieg.

Danach allerdings wurde ihm der Erfolg vom Weltverband Fis wieder aberkannt. Grund: Luitz hatte zwischen den beiden Läufen Sauerstoff inhaliert. Das ist laut des Regelwerks der Fis verboten. Die Welt-Antidopingagentur (Wada) allerdings erlaubt dieses Verfahren ausdrücklich.

Wegen einer Verletzung verpasst Luitz das Weltcupfinale

Dieser Widerspruch sorgte für einen Rechtsstreit. Luitz ging gegen das Urteil der Fis vor und klagte vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas. Am Freitag folgte nun das Urteil. Das Cas folgte der Linie der Rechtsanwältin Anne Jakob, die Luitz vertrat. Sie hatte argumentiert, dass die Fis selbst in ihren Regelwerk stehen habe, dass der Wada-Code maßgeblich sei. Das sah auch der Cas so.

Damit ist Luitz, der aus Bolsterlang im Allgäu stammt, nun auch offiziell wieder Weltcupsieger. Das Weltcupfinale an diesem Wochenende verpasst er allerdings, da er gleich zwei Verletzungen am Knie und an der Schulter auskurieren muss.

