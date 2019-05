20:06 Uhr

Champions League Finale: Datum, Uhrzeit, Ort, Live-Übertragung & Free-TV

Der FC Liverpool steht schon im Champions League Finale 2019. Folgt Tottenham Hotspur oder Ajax Amsterdam den Engländern? Wir verraten schon einmal alles zum CL-Finale, wo und wann findet es statt: Live-Übertragung, Free-TV, Ort, Datum und Uhrzeit. Und: Kommt das Finale im Free-TV, auf Sky oder DAZN?

Champions League Finale 2019: Live-Übertragung, Free-TV, Ort, Datum & Uhrzeit: Das CL-Finale der Saison 2018/2019 steht bald an. Der FC Liverpool hat sich gegen den FC Barcelona schon für das Endspiel qualifizieren können. Folgt den Reds Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur und was sind die Fakten zum Finale der Champions League? Hier alle Infos zum Showdown der Königsklasse.

Champions League Finale 2019 wo: Ort, Austragungsort & Stadion

Update: Das Endspiel der CL findet dieses Jahr in Madrid statt. Austragungsort ist aber nicht das Stadion von Real Madrid, sondern das von Atletico Madrid. Das Wanda Metropolitano Stadion steht am Plaza de Grecia und ist brandneu ausgebaut. Der Ort fasst aktuell 67.703 überdachte Plätze für Fans. Bis 2017 hieß das Stadion Estadio de la Comunidad de Madrid. Weil die Haupttribüne der Arena wie ein Kamm aussieht, wird sie umgangssprachlich auch Estadio de La Peineta genannt. Tickets für das Finale sind heiß begehrt.

Champions League Finale 2019 wann: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Tag & Spielplan

Das Finale der Champions League dieser Saison findet am 1. Juni 2019 (Samstag) statt. Austragungsort ist das Wanda Metropolitano in Madrid. Real-Fans dürften sich über das Ausscheiden von Barcelona im Halbfinale gefreut haben, wollen sie doch sicher nicht feiernde Barca-Fans in Madrid sehen.

Datum/Tag: Samstag, 1. Juni 2019

Samstag, 1. Juni 2019 Uhrzeit, Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Begleitprogramm, Spielplan: noch nicht bekannt

Champions League Finale 2019 live im TV: Live-Übertragung, Free-TV, Stream, Sky & DAZN

FC Liverpool – Ajax/Tottenham, 21 Uhr, live auf Sky/SkyGo und DAZN

Wer zeigt was, wann und wo? Das Champions League Finale 2019 wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Seit dem Halbfinale stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob Sky oder DAZN das CL-Spiel übertragen. Beide Sender zeigen das Endspiel live. Sky live im Pay-TV und online im Stream auf SkyGo und DAZN ebenfalls online im Stream. Eine Übertragung des CL-Finals im Gratis-Stream oder Free-TV wird es leider nicht geben.

Ärgerlich: ZDF bekommt keinen Free-TV Zuschlag

Eigentlich hätte das Finale der Champions League auch 2019 live im Free-TV im ZDF laufen sollen. Doch der Sender konnte sich nicht mit DAZN einigen. Deshalb wird das Finale anders als in den letzten sechs Jahren nicht im Free-TV, sondern nur bei Sky und DAZN zu sehen sein.

Champions League Saison 2018/2019: Rückblick und Trivia

Die Champions League 2018/19 war die 27. Saison des wichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerbs für Vereine. Titelverteidiger ist Real Madrid. An der CL nahmen 79 Vereine aus 54 Verbänden der UEFA teil. Ab den Achtelfinals kam erstmals der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz. Der Sieger des Champions League Finals qualifiziert sich für den UEFA Super Cup 2019 und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

