Copa America 2019 im TV und Live-Stream, Spielplan, Ergebnisse, Gruppen

Die Copa America 2019 läuft vom 14. Juni bis 7. Juli in Brasilien. Hier finden Sie die Infos zu Spielplan, TV-Übertragung, Termine, Ergebnisse und Gruppen.

Die Copa America 2019 läuft momentan in Brasilien. Heute ist Pause - am Freitag geht es mit dem Viertelfinale weiter. So werden die Partien Brasilien - Paraguay und Venezuela - Argentinien am 28. Juni ausgetragen.

Dem Veranstalter CONMEBOL zufolge erzielt die diesjährige Copa America 2019 bereits jetzt eine positive Fanbeteiligung. Insgesamt besuchten über 530.000 Menschen die Spiele, bisher wurden 716.000 Tickets verkauft und durchschnittlich waren etwas über 29.000 Zuschauer pro Partie dabei.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie sie die Spiele live im TV und Stream sehen. Dazu gibt es alle Infos rund um Spielplan, TV-Termine, Gruppen, TV-Rechte sowie die Infos zu Pay-TV auf DAZN .

Copa America: Spielplan, TV-Termine und TV-Rechte

DAZN hat sich die Streaming-Rechte an der Copa America 2019 gesichert. Damit sind die Spiele bei diesem Anbieter kostenpflichtig im Stream zu sehen.

Copa America 2019 im TV sehen - Hier der Spielplan

Gruppe A

15.06.2019

02:30 Brasilien - Bolivien: 3:0

21:00 Venezuela - Peru 0:0

18.06.2019

23:30 Bolivien - Peru 1:3

19.06.2019

02:30 Brasilien - Venezuela 0:0

22.06.2019

21:00 Peru - Brasilien 0:5

21:00 Bolivien - Venezuela 1:3

Gruppe B

16.06.2019

00:00 Argentinien - Kolumbien 0:2

21:00 Paraguay - Katar 2:2

19.06.2019

23:30 Kolumbien - Katar 1:0

20.06.2019

02:30 Argentinien - Paraguay 1:1

23.06.2019

21:00 Katar - Argentinien 0:2

21:00 Kolumbien - Paraguay 1:0

Gruppe C

17.06.2019

00:00 Uruguay - Ecuador 4:0

18.06.2019

01:00 Japan - Chile 0:4

21.06.2019

01:00 Uruguay - Japan 2:2

22.06.2019

01:00 Ecuador - Chile 1:2

25.06.2019

01:00 Chile - Uruguay 0:1

01:00 Ecuador - Japan 1:1

Viertelfinale

28.06.2019

02:30 Brasilien - Paraguay -:-

21:00 Venezuela - Argentinien -:-

29.06.2019

01:00 Kolumbien - Chile -:-

21:00 Uruguay - Peru -:-

Halbfinale

03.07.2019

02:30 Sieger VF 1 - Sieger VF 2 -:-

04.07.2019

02:30 Sieger VF 3 - Sieger VF 4 -:-

Spiel um Platz 3

06.07.2019

21:00 Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 -:-

Finale 07.07.2019

22:00 Sieger HF 1 - Sieger HF 2 -:-

Copa America: Gruppen und Teilnehmer bzw. Teams

Gruppe A

Brasilien

Bolivien

Venezuela

Peru

Gruppe B

Argentinien

Kolumbien

Paraguay

Katar

Gruppe C

Uruguay

Ecuador

Japan

Chile

Copa America live im TV, Fernsehen und Stream: Free-TV oder Sky bzw. DAZN?

Wie bereits erwähnt, werden die Spiele von DAZN übertragen. Sie sind nicht im Free-TV zu sehen.

Copa America 2019: Spielorte, Gastgeberland und Stadien

Die Copa 2019 findet im Gastgeberland Brasilien statt. Eigentlich hätte das Turnier in Chile stattfinden sollen. Weil Brasilien aber mit Olympia und Fußball-WM kürzlich zwei Großevents hatte, tauschte man den Termin mit Chile.

Trivia rund um die Südamerikameisterschaft

An der Copa 2019 nehmen überraschenderweise Japan und Katar teil. Hintergrund ist, dass der südamerikanische Verband diesmal zwei Gastmannschaften eingeladen hat.

