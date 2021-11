Corona-Regeln

vor 47 Min.

Neue Corona-Regeln in Augsburg: Viele Sportler müssen jetzt draußen bleiben

Die Corona-Ampel in Augsburg ist am Montag von Gelb auf Rot gesprungen. Deshalb gibt es auch für den Amateur- und den Vereinssport in der Stadt neue Beschränkungen.

Plus Weil die Corona-Ampel in Augsburg auf Rot steht, gelten auch für den Amateur- und Vereinssport verschärfte Maßnahmen. Kinder zwischen zwölf und 18 Jahren trifft es wieder besonders hart.

Von Andrea Bogenreuther

Die Coronazahlen in Augsburg steigen unvermindert an. Die Krankenhaus-Ampel ist bereits am Montag auf Rot gesprungen, Augsburg gilt als offizieller Corona-Hotspot. Damit ergeben sich auch für den Amateur- und Vereinssport neue weitreichende Beschränkungen, die den Verantwortlichen jede Menge Sorgen bereiten. Denn ohne vollständigen Impf- oder Genesungsnachweis dürfen sie künftig keine Sportlerinnen und Sportler mehr in ihre Gebäude lassen.

