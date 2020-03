16:54 Uhr

DFB-Pokal: Viertelfinale live in TV & Stream - TV-Termine heute am 4.3.20

Robert Lewandowski. DFB-Pokal: Viertelfinale live in TV & Stream - die TV-Termine heute am 4. März.

Beim DFB-Pokal 2020 läuft auch heute das Viertelfinale. Wann spielen die Clubs? Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit hier. Zudem alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream in ARD oder kostenpflichtig auf Sky oder DAZN?

DFB-Pokal Viertelfinale 2020: Wann spielen die Vereine heute am 4. März? Hier bekommen Sie die Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream in ARD oder kostenpflichtig auf Sky oder DAZN? Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit finden Sie ebenfalls hier.

Gestern trafen der FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf, die sich mit 7:6 nach dem Elfmeterschießen trennten, sowie der FC Bayern München und FC Schalke 04 (1:0) aufeinander.

Heute, am Mittwoch den 4.3.20 stehen sich Bayer 04 Leverkusen und Union Berlin (18.30 Uhr) sowie Eintracht Frankfurt und der SV Werder Bremen (20.45 Uhr) gegenüber.

DFB-Pokal 2020: Viertelfinale: Spielplan, Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit - TV-Termine heute 4.3.20

Das Viertelfinale des DFB-Pokals wird auch heute am 4. März 2020 ausgetragen. Wir nennen Termin, Uhrzeit, Datum und Spielplan:

Welcher Sender hat den DFB-Pokal am Dienstag, 3. März 2020, übertragen?

Wer zeigt den DFB-Pokal heute am Mittwoch, 4. März 2020?

DFB-Pokal 2020: Viertelfinale live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV und Gratis-Stream?

Die Fußball-Fans fragen sich: Wo, wie und wann kann ich den DFB-Pokal live bei welchem Sender sehen? Die TV-Rechte im DFB-Pokal 2019/2020 sind etwas kompliziert. Es übertragen mehrere Sender, wie Sie oben sehen können. Live in TV, Fernsehen und Stream übertragen sowohl Privatsender, die ARD als auch Pay-TV-Anbieter wie Sky. Live im Free-TV und Gratis-Stream (kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung) zeigen die ARD und Sport1 DFB-Pokal-Spiele. Sport1 zeigt bis zum Viertelfinale je ein Spiel live in TV und Stream.

Die Termine im DFB-Pokal 2019/2020 - Spielplan und Datum

Viertelfinale DFB-Pokal: 3. und 4. März 2020

Halbfinale DFB-Pokal: 21. und 22. April 2020

Finale in Berlin : 23. Mai 2020

Themen folgen