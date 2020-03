vor 32 Min.

DFB-Pokal: Viertelfinale live in TV & Stream - die TV-Termine heute und morgen

Der DFB-Pokal 2020 geht ab heute ins Viertelfinale. Wann spielen die Clubs? Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit hier. Zudem alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream in ARD oder kostenpflichtig auf Sky oder DAZN?

DFB-Pokal Viertelfinale 2020: Wann spielen die Vereine heute am 3. und morgen am 4. März. Hier bekommen Sie die Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream in ARD oder kostenpflichtig auf Sky oder DAZN? Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit finden Sie ebenfalls hier.

Trotz des großen Favoritensterbens stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals 2019/2020 noch einige große Vereine. Highlight des Spieltags ist sicherlich das Abendduell am Dienstag, 3. März 2020, zwischen dem Rekord-Pokalsieger FC Bayer und dem FC Schalke 04. Vielleicht gibt das Heimrecht den Knappen den nötigen Schub, den sie sicherlich brauchen werden gegen den großen Favoriten aus dem Süden.

Außerdem treffen noch aufeinander der FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf (Dienstag, 18.30 Uhr) und am Mittwoch dann Bayer 04 Leverkusen gegen Union Berlin (18.30 Uhr) und Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen (20.45 Uhr). Deshalb gibt es nicht wenige Stimmen, die sagen, dass das Duell des FCB gegen S04 bereits das vorgezogene Finale des DFB-Pokals wäre.

DFB-Pokal 2020: Viertelfinale: Spielplan, Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit - die TV-Termine heute

Das Viertelfinale des DFB-Pokals wird am 3. und am 4. März 2020 ausgetragen. Wir nennen Termin, Uhrzeit, Datum und Spielplan:

Welcher Sender überträgt DFB-Pokal am Dienstag, 3. März 2020?

Wer zeigt DFB-Pokal am Mittwoch, 4. März 2020?

DFB-Pokal 2020: Viertelfinale live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV und Gratis-Stream?

Die Fußball-Fans fragen sich: Wo, wie und wann kann ich den DFB-Pokal live bei welchem Sender sehen? Die TV-Rechte im DFB-Pokal 2019/2020 sind etwas kompliziert. Es übertragen mehrere Sender, wie Sie oben sehen können. Live in TV, Fernsehen und Stream übertragen sowohl Privatsender, die ARD als auch Pay-TV-Anbieter wie Sky. Live im Free-TV und Gratis-Stream (kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung) zeigen die ARD und Sport1 DFB-Pokal-Spiele. Sport1 zeigt bis zum Viertelfinale je ein Spiel live in TV und Stream.

Die weiteren Termine im DFB-Pokal 2019/2020 - Spielplan und Datum

Viertelfinale DFB-Pokal: 3. und 4. März 2020

Halbfinale DFB-Pokal: 21. und 22. April 2020

Finale in Berlin : 23. Mai 2020

Themen folgen