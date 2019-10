18:24 Uhr

DFB-Pokal heute: Hertha - Dresden live im TV oder Live-Stream

In Runde 2 des DFB-Pokals muss heute, am 30.10.19, Hertha BSC gegen Dynamo Dresden ran. Für die Hertha läuft es in der Bundesliga derzeit nur mittelmäßig. Ob sich die Berliner trotzdem gegen Dresden durchsetzen können? Läuft die Partie live im TV und Online-Stream, im Free-TV und Gratis-Stream? Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick.

Heute Hertha - Dynamo Dresden heute live im TV: DFB-Pokal 2019 im Fernsehen und Online-Stream sehen

Der Hertha BSC in Runde 2:

Das Spiel der "alten Dame" läuft im Pay-TV auf Sky in der Konferenz sowie auf den Streaming-Angeboten des Bezahlsenders.

Wann? 30. Oktober 2019: Hertha BSC vs. Dynamo Dresden

30. Oktober 2019: vs. Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

DFB-Pokal heute: Hertha -Dresden live im TV am Mittwoch, 30.10.19: TV-Sender & Übertragungsrechte

Der DFB-Pokal läuft in dieser Saison im Pay-TV: Auf Sky können Sie alle Spiele live in der Konferenz sehen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ARD) und im Free-TV (Sport1) werden nur ausgewählte Begegnungen im DFB-Pokal 2019/20 gezeigt. Weder ZDF noch DAZN übertragen diese Saison Spiele des DFB-Pokals live.

Hertha BSC Berlin: Ergebnisse der Spiele im DFB-Pokal 2019/20

Hier finden Sie die aktuellen Spielergebnisse des FCB im DFB-Pokal sowie die Gegner und Spieldaten:

1. Hauptrunde, 11. August 2019:

11. August 2019: Eichstätt - Hertha BSC 1:5

- 1:5 2. Hauptrunde , 30. Oktober 2019:

, 30. Oktober 2019: Hertha BSC - Dynamo Dresden

- Achtelfinals , 04. & 05. Februar 2020

, 04. & 05. Februar 2020 Viertelfinals , 03. & 04. März 20.20

, 03. & 04. März 20.20 Halbfinals , 21. & 22. April 2020

, 21. & 22. April 2020 Endspiel , 23. Mai 2020

Hertha im DFB-Pokal über die letzten Jahre

Im Finale des DFB-Pokals stand Hertha BSC das letzte Mal 1979: Fortuna Düsseldorf zerstörte damals die Berliner Trophäen-Hoffnung nach der Verlängerung (0:1). In den vergangenen Spielzeiten erreichte die Mannschaft als höchste Platzierung das Halbfinale 2015/16: Hertha stand dem BVB gegenüber, der mit 3:0 gegen Berlin gewann. Welche Platzierung Hertha 2019/20 erreicht und in welches Finale die Berliner einziehen, sehen Sie live im Fernsehen oder im Stadion bei den DFB-Pokalspielen.

