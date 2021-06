Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Dänemark gegen Finnland live im Free-TV und Stream

Fußball-EM 2021: Finnland ist zum ersten Mal in der Endrunde dabei, Dänemark hingegen konnte die EM bereits einmal gewinnen. Lesen Sie hier alle Infos zum Spiel.

Dänemark gegen Finnland live im TV und Stream: Heute gibt es die Übertragung kostenlos im Free-TV. Für Finnland ist die Partie die erste Teilnahme an einer Endrunde der EM. Die Mannschaft ist zuvor immer an der Qualifikation gescheitert. Hier in diesem Artikel erhalten sie alle wichtigen Infos zum Spiel der Fußball-Europameisterschaft.

Finnland und Dänemark befinden sich in Gruppe B und treffen in der Gruppenphase aufeinander. Traut man der Bilanz der vergangenen Spiele, muss sich Finnland ziemlich anstrengend, um Dänemark zu schlagen. Außerdem haben die Dänen einen Heimvorteil, da das Spiel in Kopenhagen ausgetragen wird.

Dänemark vs. Finnland live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung heute, Sender, Datum und Uhrzeit am 12.6.21

Wo wird Dänemark – Finnland live im TV und Stream übertragen? Wann ist der Anstoß? Hier sehen Sie die Infos zum Spiel im Überblick:

Spiel: Dänemark – Finnland , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

– , Gruppenphase der 2021 Datum: 12. Juni 2021

12. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Telia Parken

Telia Parken Übertragung live im Free-TV: ZDF

Gruppe: B

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff der jeweiligen Partie gibt es bei „ZDF EM live“ Vorberichte und Informationen zu den Teams zu sehen. Das ZDF bietet neben der Ausstrahlung im Stream auch einen kostenlosen Live-Stream und einen Highlight-Player an, mit Sprungmarken und Rückblickfunktionen für die Zuschauer, wie der Sender in seiner Pressemitteilung veröffentlicht hat.

Übertragung der Fußball-EM 2021: Dänemark – Finnland live: Welche Spiele sind im Fernsehen und Online-Stream beim ZDF zu sehen?

Im ZDF sind insgesamt 13 Spiele der EM-Gruppenphase zu sehen. Außerdem zeigt der Sender drei Achtelfinal-Spiele, zwei Viertelfinal-Spiele, ein Halbfinale und das Finale. Hier finden Sie die EM-Partien, die bereits sicher sicher vom ZDF übertragen werden:

Belgien – Russland ( ZDF , 12. Juni)

– ( , 12. Juni) Spanien – Schweden ( ZDF , 14. Juni)

– Schweden ( , 14. Juni) Ungarn – Portugal ( ZDF , 15. Juni)

– ( , 15. Juni) Ukraine – Nordmazedonien ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Dänemark – Belgien ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Niederlande – Österreich ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Kroatien – Tschechien ( ZDF , 18. Juni)

– ( , 18. Juni) England – Schottland ( ZDF , 18. Juni)

Bei späteren Terminen steht die Übertragung noch nicht ganz fest.

Euro 2021: Dänemark vs. Finnland - ein direkter Vergleich

In der Saison 1986/87 scheiterte Finnland in der EM-Qualifikation an Dänemark. Seit 1925 traf die Mannschaft insgesamt 57 mal aufeinander. Die Bilanz ist eindeutig: Dänemark konnte Finnland deutlich häufiger schlagen (38:10). Hier finden Sie den Überblick zu den vergangenen Spielen:

Datum Teams Ergebnis 13.10.2020 Dänemark – Finnland 2:1 14.10.2019 Finnland – Dänemark 0:1 07.09.2018 Dänemark – Finnland 2:0 10.10.2017 Finnland – Dänemark 0:5 05.09.2008 Finnland – Dänemark 2:1

Neben Dänemark und Finnland befinden sich in Gruppe B außerdem Belgien und Russland.

Dänemark gegen Finnland - einige Eckdaten zu den Nationalteams

Dänemark Nationalmannschaft:

Cheftrainer: Kasper Hjulmand

Kapitän: Simon Kjær

Höchster Sieg: Dänemark 17:1 Frankreich (1908)

Finnland Nationalmannschaft:

Markku Kanerva trainiert seit 2016 die finnische Nationalmannschaft. Foto: Kimmo Brandt

Cheftrainer: Markku Kanerva

Kapitän: Tim Sparv

Höchster Sieg: Finnland 10:2 Estland (1922)

Mehr Infos zur EM:

