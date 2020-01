vor 52 Min.

Das sind die besten Werbespots beim Super Bowl 2020

Zum Super Bowl lassen sich die Unternehmen originelle und besondere Werbespots einfallen. Wir geben einen Überblick über die besten Werbungen.

Von Daniel Dollinger

Es ist die größte Sportveranstaltung, die Reichweite ist gigantisch. Fast eine Milliarde Menschen werden weltweit zuschauen, wenn am Sonntag in Miami die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im 54. Super Bowl gegeneinander antreten. Alleine in den USA werden rund 100 Millionen Menschen vor den Fernsehern sitzen. In Deutschland schauten im vergangenen Jahr etwa 1,42 Millionen Fans das Finale der besten Teams der Football-Liga NFL an.

Super Bowl 2020: 30 Sekunden Werbung kosten fünf Millionen Dollar

Diese enorme Reichweite sorgt dafür, dass die Werbeplätze sehr begehrt sind. Nach Angaben des Fernsehsenders Fox, der den Super Bowl in diesem Jahr in den USA überträgt, kostet ein 30-sekündiger Werbespot über fünf Millionen Dollar. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das eine Steigerung um etwa 500.000 Dollar. Vor zehn Jahren haben 30 Sekunden Werbung noch etwa 2,77 Millionen Dollar gekostet.

Und dennoch waren bereits Ende November alle Plätze für die "Super Bowl Commercials" ausverkauft. Im Jahr der Präsidentschaftswahl werden auch US-Präsident Donald Trump und Michael Bloomberg, der für die Demokraten als Präsident kandidieren will, in Werbepausen zu sehen sein. Beide haben sich je eine Minute Werbezeit gekauft – insgesamt zehn Millionen Dollar. Dem Vernehmen nach will Fox die beiden politischen Beiträge recht früh im Spiel zeigen, vor allem will der Sender sie aber deutlich von den vermeintlich unterhaltsameren Spots trennen.

Zahlreiche Stars spielen in den Werbeclips beim Super Bowl mit

Die Unternehmen zahlen aber nicht nur viel Geld für den Werbeplatz, auch die Produktion der Clips lassen sie sich einige Millionen Dollar kosten, unter anderem für prominente Darsteller. Zum Beispiel sind Moderatorin Ellen DeGeneres (für Amazon), Sylvester Stallone (für Facebook) oder Game-of-Thrones-Darstellerin Maisie Williams (für Audi) in den Werbepausen zu sehen. Doch wenn über 100 Millionen Augenpaare auf den Bildschirm gerichtet sind, muss auch die Nachricht stimmen, die der Werbespot vermitteln will. Und da ist im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wirklich nichts unmöglich. Teils schräg, teils politisch, auch beim Super Bowl 2020 ist wieder alles vertreten.

Aufregung gab es im Vorfeld um die Werbung von Planters Peanuts. Das Unternehmen ließ ihr Maskottchen Mr. Peanut nach 104 Jahren bei einem Autounfall sterben. Während des Super Bowls sollte es dann zur Beerdigung des Maskottchens kommen. Nach dem Tod von Basketball-Star Kobe Bryant und acht weiteren Personen bei einem Hubschrauber-Absturz gab es viel Kritik an der Werbekampagne. Das Unternehmen ließ daraufhin seine Aktivitäten erst einmal ruhen, kündigte aber an, den Spot während des Super Bowls nicht verändern zu wollen.

Hier eine Auswahl der Clips beim Super Bowl 2020

Amazon

Sprachassistenten erleichtern unseren Alltag. Man kann sie alles fragen und sie wissen alles besser. Sie dienen als Kalender oder als Einkaufsliste. Wie die Zeit ohne einen solchen digitalen Helfer war, simuliert der Internet-Riese Amazon in seinem Werbespot. Ellen DeGeneres und ihre Frau Portia de Rossi sind zu Beginn des Spots zu sehen, bevor es auf eine Zeitreise geht. Am Ende sind wieder die beiden Frauen im Bild, die sich bei dem Sprachassistenten ein Lied wünschen und sich über den digitalen Fortschritt freuen.

Snickers

Eine Rückkehr in die Werbepausen beim Super Bowl feiert der Schokoriegel Snickers - und zwar groß, im wahrsten Sinne des Wortes. Snickers begeht das zehnjährige Jubiläum seines Spruchs "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist", und der wird auch im neuen Werbeclip thematisiert. Wer den überdimensionalen Schokoriegel zu Futtern bekommt, sehen Sie hier im Video:

Doritos

Zum Showdown wie im Wilden Westen kommt es in der Doritos-Werbung. Sänger Lil Nas X und Schauspieler Sam Elliott stehen sich zum Duell um den Knabbersnack gegenüber. Elliott fordert den jungen Sänger auf, zuerst aktiv zu werden. Doch anstatt wie ein Cowboy die Waffe zu ziehen, greift Lil Nas X zu einem anderen Mittel: Er tanzt. Elliott erwidert und so kommt es zum Tanzduell zwischen den beiden. Wer gewinnt? Sehen Sie selbst:

Heinz Ketchup

Heinz Ketchup macht es dem Zuschauer bei seiner Werbung nicht leicht. In dem 30-sekündigen Clip werden gleich vier Geschichten auf einmal erzählt. Vier Familien gehen auf einen Tisch zu, um zu essen. Die Stimmung in allen vier Geschichten ist zunächst ziemlich gruselig, die Musik tut ihr Übriges dazu. Doch natürlich gibt es das Happy End.

Super Bowl 2020: Pepsi-Spot baut die Konkurrenz mit ein

Audi

Im Werbespot vom Ingolstädter Autobauer Audi kommen Fans von E-Autos und des Disney-Films Die Eiskönigin voll auf ihre Kosten. Wie diese schräge Kombination zusammenpasst? Game-of-Thrones-Darstellerin Maisie Williams steht mit ihrem Elektroauto im Stau und beginnt dann, den Soundtrack aus dem Film zu singen. Mit Vollgas lässt sie die Benzin-Autos stehen und düst mit dem E-Audi davon.

New York Life

Eine ganz andere Werbestrategie fährt die Versicherung New York Life. Das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 175-jährigen Bestehen feiert, verzichtet auf Glamour und bekannte Darsteller. In Spot geht es um Liebe, dazu werden Alltagssituationen gezeigt, in denen Menschen anderen Gutes tun. Eingebaut in die Werbung sind vier griechische Wörter, die im Grunde alle das gleiche bedeuten: Liebe.

Pepsi

Wenig subtil baut Getränkehersteller Pepsi seinen Konkurrenten Coca-Cola in seinen Werbeclip ein. Zu Beginn ist zu sehen, wie eine Vielzahl von Menschen aus einer roten Dose trinkt, die sich plötzlich schwarz färben. Die Sängerinnen Missy Elliott und Grammy-Gewinnerin H.E.R. schmettern dazu den Rolling-Stones-Klassiker "Paint it black". Denn Pepsis neue, zuckerfreie Cola kommt in einer schwarzen Dose daher.

Michelob Ultra

Auf ein großes Staraufgebot setzt die Brauerei Anheuser-Busch. Um ihr Bier Michelob Ultra zu bewerben, lassen sie Late-Night-Star Jimmy Fallon Sport treiben. Unter Anleitung von Wrestler John Cena quält sich der Showmaster zuerst, findet dann aber doch den Spaß am Sport. Kurz-Auftritte haben der Golfer Brooks Koepka, die Volleyballerinnen Kerri Walsh Jennings und Brooke Sweat sowie der ehemalige Weltklasse-Sprinter Usain Bolt.

Super Bowl 2020: Porsche rauscht mit Vollgas durchs Ländle

Porsche

Ein weiterer deutscher Autobauer wird sich in den Werbepausen des Super Bowls präsentieren: Porsche. Das Unternehmen hat einen äußerst aufwendigen Werbespot gedreht, der nicht in voller Länge zu sehen sein wird. Denn der komplette Clip dauert über zwei Minuten, gebucht sind aber nur 30 Sekunden. Zu sehen sind Nachtwächter, die sich im Porsche-Hauptsitz Zuffenhausen Sportwagen "ausleihen" und damit durch Baden-Württemberg rasen. Schnellstes Auto dabei? Klar, der Elektro-Porsche.

Budweiser

Während des Super Bowls verzichten die Fernsehzuschauer weitgehend auf gesundes, kalorienarmes Essen - Chicken-Wings, Softdrinks und Bier stehen auf der Einkaufsliste für Sonntag. Klar, dass auch die Brauerei Budweiser einen Werbeclip schaltet. Der zeigt normale, "typische" US-Bürger und spielt in der Ansage mit Klischees, zeig dabei aber Szenen der Hilfsbereitschaft und Freude. Dafür verzichtet die Brauerei auch auf die große Starpower.

Mtn Dew

Das Unternehmen Pepsi wird sich beim Super Bowl 2020 ein weiteres Mal präsentieren und zwar mit der Limonade Mtn Dew. Breaking-Bad-Star Bryan Cranston läuft dabei mit einer Axt durch das Haus, die Szene erinnert an den Horror-Film "The Shining". Schauspielerin Tracee Ellis Ross versteckt sich dabei vor ihm. Ganz so schockend ist es freilich nicht, schließlich will Cranston ihr doch nur sagen, wie gut die Limonade schmeckt.

Weatertech

Das Unternehmen WeatherTech, das Auto-Zubehör vertreibt, setzt auf den gleichen Hauptdarsteller wie im vergangenen Jahr: Scott, Hund von Firmenchef David MacNeil. Bei Scott wurde im Sommer ein Tumor am Herz diagnostiziert, doch durch eine Behandlung durch Veterinärmediziner an der Universität von Wisconsin geht es dem Vierbeiner blendend. Um sich bei den Ärzten zu bedanken, dass sein geliebter Hund noch lebt, ruft Chef MacNeil im Werbeclip beim Super Bowl dazu auf, für die Forschung an der Universität zu spenden.

Super Bowl 2020: Die Werbung wird auch politisch

Donald Trump

Auch Donald Trump und Michael Bloomberg haben ihre Werbespots bereits veröffentlicht, Trump zumindest einen. Er teilt seine 60 Sekunden Werbezeit auf zwei Spots auf. Trump lobt sich dabei selbst, hebt hervor, was unter seiner Zeit als Präsident alles geschafft wurde und prophezeit, dass das Beste erst noch kommen wird.

Michael Bloomberg

Im einminütigen Werbespot von Demokrat Michael Bloomberg geht es um eine Frau, deren Sohn im Alter von 20 Jahren erschossen wurde. Sie erzählt die Geschichte ihres Sohnes, der begeisterter Football-Spieler war und von einer Karriere in der Profiliga NFL träumte. Und sie unterstützt Bloomberg im Kampf um härtere Waffengesetze.

Der Super Bowl 2020 findet in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit in Miami statt. Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers treffen aufeinander. Wo Sie den Super Bowl 2020 sehen können, erfahren Sie hier: Super Bowl 2020 live im TV und Stream.

